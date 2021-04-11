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Korona tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de 10 gün önce korona virüs testi pozitif çıkan ve tedavi gören müdür yardımcısı öğretmen Yakup Sevinç (47), hayatını kaybetti.
 11 Nisan 2021 10:38
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Korona tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Dereköy İlk ve Ortaokulunda müdür yardımcılığı görevini yürüten iki çocuk babası 47 yaşındaki Yakup Sevinç, 10 gün önce korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Hastanedeki 3 günlük tedavinin ardından taburcu olan Sevinç, karantina süresinin bitimine 1 gün kala evinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yakup Sevinç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Müdür Yardımcısı Yakup Sevinç, ilçeye bağlı Dereköy'de toprağa verildi.
İhlas Haber Ajansı
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