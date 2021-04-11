Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
|11 Nisan 2021 10:48
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SİNOP
Sinop'un Durağan ilçesi Boyabükü köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, salgının kontrol altına alınıp virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla karantinaya alınan köyün giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan, alınan kararlara uymaları istenerek aksi davranışta bulunanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.
ÇANAKKALE
Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı. Toplantıda, karantinaya alınması gereken yerlerle ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Bu kapsamda Kovid-19 vakalarına rastlanan Kalafat ve Gürçeşme köylerinde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Kararın ardından jandarma ekipleri, köylerin girişinde önlem aldı.
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