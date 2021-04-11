1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

20 liralık yer fıstığını, 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar

Aktarlar ve marketlerde kilosu 800 lirayı bulan çam fıstığı, bazı fırsatçılar tarafından içerisine yer fıstığı karıştırılarak 'dolmalık fıstık' adı altında çok uygun fiyata satılıyor
 11 Nisan 2021 11:06
+Aa- Yazdır
20 liralık yer fıstığını, 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar

Bazı fırsatçılar maliyeti düşürmek ve daha fazla kar elde edebilmek adına vatandaşların sağlığını hiçe sayarak gıda ürünlerinde hile yapıyor. Son olarak hileye konu olan ürünlerden biri de kilosu 800 liraya kadar ulaşan çam fıstığı. Halk arasında dolmalık veya helva fıstığı olarak bilinen ve vatandaşların gramla satın aldığı ürünün kilosu 800 ile 1000 lira arasında değişiyor.

1 ton çam kozalağının ayıklanmasıyla yaklaşık 80 kilo elde edilen çam fıstığının yüksek fiyatını düşürmek için birçok hileye başvuruluyor. Kilogram fiyatını düşürmek isteyen bazı fırsatçılar çam fıstığını yer fıstığı ile karıştırarak internet üzerinden satıyor. Bazıları ise çam fıstığı yerine 'dolmalık fıstık' yazılı paketlerde çam fıstığını andıran yer fıstığı satarak, vatandaşı aldatıyor.

'AYIRT EDEBİLMEK İÇİN TADINA BAKARIZ'

Antalya'da 22 yıldır aktarlık yapan Mustafa Uzun, yer fıstığının küçük olanlarının çam fıstığından ayırt edilmesinin zor olduğunu söyledi. Uzun, "Çam fıstığı bizim sektörümüzde Güneriçi olarak bilinir. Bergama bölgesinde yoğun toplanan bir üründür. Halk arasında dolma ve helva fıstığı olarak bilinir. Kilosu 800 lira gibi rakamlara satılmakta. Düşük fiyattan satan yerler var. Yer fıstığı dediğimiz fıstığın en küçük ebatları buna çok benzemektedir. Birebir aynı gibi görünür hatta biz bile ayırt edebilmek için tadına bakarız. Çam fıstığı, kilosu 20 lira olan yer fıstığı ile birbirine çok benzer. Çam fıstığının içerisine yer fıstığı karıştırılarak fiyatı düşürülüyor" dedi.

'GRAMLA SATIYORUZ'

Çam fıstığının fiyatının binlerce liraya kadar ulaşabildiğini söyleyen Uzun, "Bu ürünün alım şekli genelde kilogram şeklinde değildir. Hatta marketlerde 20 gramlık paketler halinde satılır. 20 gramlık paketler halinde alındığında kilosu 1500 liraya kadar çıkıyor. Biz dökme usulü sattığımızdan dolayı müşterilerimize 50, 100, 150 gram şeklinde sunum yapabiliyoruz. 100 gramı şu an 80 liraya satıyoruz" diye konuştu.

FİYATIN YÜKSEKLİĞİ ÜRETİM ZORLUĞUNDAN

Çam fıstığının içerisindeki yağ, protein, potasyumla vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, "Çam ağaçlarının kozalaklarından toplanıyor, güneşte bekletiliyor, kabukları açılıyor, içerisindeki çam fıstıkları dışarı çıkıyor, tekrar soyuluyor, zahmetli bir süreçten geçiyor. Kilosu şu an neredeyse 1000 liraya yakın. Toplanmasından tüketiciye ulaşmasına kadar çok meşakkatli bir ürün. Fiyatının yüksekliği de bu zorluklardan geliyor" dedi.

'DOLMALIK FISTIK DİYE BAŞKA FISTIKLAR SATIYORLAR'

Satın alınan ürünün gerçekten çam fıstığı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Manavoğlu, "Bazen ise çam fıstığı yazan ürünleri 60-70 lira gibi rakamlara görebiliyoruz. Burada tüketici ambalajda gerçekten 'çam fıstığı' yazıyor mu diye bakmalı. Çam fıstığı yerine farklı fıstıklar koyarak 'dolmalık fıstık' adı altında tüketiciye uygun fiyatlı satılabiliyor. Aslında çam fıstığı besin içeriği ve lezzet anlamında değerli bir ürün. İçerisindeki fıstık çam fıstığı mı kontrol edilmeli. Tadında ve kokusunda bir değişiklik varsa aslında çam fıstığı değil bambaşka bir fıstık tüketiliyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif
11 Nisan 2021 10:23		 Ekmek uzmanından koronasavar Ramazan pidesi
11 Nisan 2021 09:40
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor
11 Nisan 2021 07:30		 Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti
11 Nisan 2021 07:15
SHGM: Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik yok
10 Nisan 2021 22:39		 Erdoğan'ın müjdesi patates üreticilerini sevindirdi
10 Nisan 2021 22:03
Kısıtlamayı ihlal etti, ceza kesilince baygınlık geçirdi
10 Nisan 2021 19:38		 SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa'da nefes kesen gösteri
10 Nisan 2021 19:26
Kalp krizi geçiren eski milletvekili hayatını kaybetti
10 Nisan 2021 18:55		 'Bazı kişiler market poşetini eline alıp geziyor' tepkisi
10 Nisan 2021 18:31
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:11 - Kara yolları 'dijitalleşme projeleri' ile donatılacak11:06 - 20 liralık yer fıstığını, 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar10:53 - Pandeminin gözdesi Şile'de 'kaçak konteyner' savaşı10:48 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri10:38 - Korona tedavisi gören müdür yardımcısı hayatını kaybetti10:35 - 'Ay'a Sert İniş' görevinde kullanılacak hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı
10:23 - Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif10:13 - Kemal Sunal'ın Keriz filmini oynadığı köyde Yeşilçam izleri10:05 - Korona geçirenlere uyarı: Bu hastalıklara dikkat!10:01 - 20 aracın lastiğini kesen minik afacanlar yakalandı09:59 - KADES sayesinde polisler, kadın cinayetini önledi09:57 - Yargıtay'dan emsal karar: İşveren, müdürün işlemlerinden sorumludur
09:51 - Açelya Apartmanı ile ilgili soruşturma yürütülüyor09:40 - Ekmek uzmanından koronasavar Ramazan pidesi09:30 - Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı09:25 - MKEK görevde yükselme yönetmeliğinde değişiklik yaptı09:10 - Temsilci atayan Pinterest'in reklam yasağı kalktı
09:00 - Pembe Porsche'lu çete lideri!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Yemeksepeti'ne en üst limitten ceza
Gözler salıda: Ramazanda 'kapanma' gündemde
Güvenlik soruşturması neler getiriyor? İşte detayları
Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı
Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti
Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi
Çip krizine çözüm: Yerli otoya yerli çip
Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif
Avukatlar itirafçı oldu: FETÖ yargıya 30 evden sızdı
Korona geçirenlere uyarı: Bu hastalıklara dikkat!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kült Film 1
İngiltere Prensi hayatını kaybetmesi 6
Yerli koronavirüs aşısında flaş gelişme 1
reface uygulaması 1
dem 1
evde yalnızken yapılanlar 2
en eski çocukluk anıları 2
Gülseren Budayıcıoğlu 2
Hayat dersi 5
anestezi 2
SON İLANLAR
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam