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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Meclis, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi için mesai yapacak
 11 Nisan 2021 11:29
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TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

TBMM'de, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

TBMM Genel Kurulunda, 13 Nisan Salı günü, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Düzenlemeye göre, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a tabi kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları, elektronik ortamda açık artırmayla satabilecek.

Artırmaya iştirak edeceklerden, menkul mala biçilen değerin yüzde 5'i nispetinde para, teminat olarak alınacak.

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde, 2021 yılı mart ayında hizmet akdi bulunan ve ücretsiz izne ayrılan çalışanlardan halihazırda uygulanmakta olan nakdi ücret desteğinden faydalanmayanlara, 2021 yılı nisan ve mayıs aylarına ilişkin olarak, ücretsiz izne ayrıldıkları dönem için, günlük 50 lira ödeme yapılacak. Halihazırda nakdi ücret desteği alan kişiler için de destek tutarı 50 liraya çıkarılacak.

Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 oranında uygulanacak. Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.

- Komisyonlar

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, salı ve çarşamba günü toplanacak. Komisyonun salı günkü toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sunum yapacak.

Komisyonun çarşamba günkü toplantısında ise Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş, Doğa Koruma ve Mili Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut ile Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz sunum gerçekleştirecek.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) verdiği tavsiye kararlarına uymayan/uyamayan ya da KDK'nin istediği bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşmayan kurum temsilcileri ile KDK'nin verdiği tavsiye kararlarına uyum oranı yüksek olan kurum temsilcilerini dinleyecek.

Bu arada siyasi partilerin haftalık olağan grup toplantıları da yapılacak.
Anadolu Ajansı
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