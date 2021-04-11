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Komiser yardımcısı milli güreşçi, iş stresini minderde atıyor

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde emniyet amiri olarak görev yapan milli güreşçi Emrullah Tokur: "Polis olarak da al bayrağımızı taşımaya devam etmekteyiz. Bunun onuru ve gururu tartışılamaz, ölçülemez, biçilemez"
 11 Nisan 2021 11:40
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Kırıkkale'de ilçe emniyet amiri olarak görev yapan milli sporcu Emrullah Tokur, yoğun geçen mesainin tüm yorgunluğunu minderde güreş tutarak atıyor.

Karakeçili İlçesi Emniyet Amiri Tokur, lise yıllarında arkadaşlarının da tavsiyesi üzerine başladığı güreş branşında 2013 yılında katıldığı Cumhuriyet Turnuvası'nda milli sporcu statüsüne erişme imkanı buldu.

Lise ve üniversite yıllarında katıldığı birçok yarışmalarda derece elde eden Tokur, 2017 yılında Polis Akademisini kazandı.

Akademinin ardından 2018 yılında komiser yardımcısı olarak Kırıkkale'de başladığı görevine sporun verdiği kazanımlarla daha iyi adapte olan Tokur, Kovid-19 salgını dolayısıyla antrenmanlara ara verse de fırsat buldukça spor yapmayı ihmal etmiyor.

Komiser yardımcısı Emrullah Tokur, AA muhabirine, güreşe memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde 12 yaşında başladığını söyledi.

Güreşin Ladik'te yaygın bir spor olduğunu anlatan Tokur, şöyle konuştu:

"Çocukluk döneminde arkadaşlarımızın tavsiyesiyle başladık. Daha sonra hocalarımızın da tavsiyesiyle güreşe devam ettik. Bu süreçte lise ve üniversite dönemlerimde bazı başarılar elde ettim. 2013 yılında Cumhuriyet Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil etme imkanı buldum. Orada milli sporcu statüsüne eriştim. Daha sonra üniversite hayatımda da birçok faaliyete katıldım. Güreşin vermiş olduğu başarılar ve faydalar neticesinde, üniversiteden mezun olduktan sonra 2017 yılında Polis Akademisinin mülakatlarına katılarak kazandım."

- "Polislik mesleği zor ve meşakkatli ama bunun yanında da şerefli bir meslek"

Tokur, bir yıl yoğun bir eğitimin ardından 2018'de komiser yardımcısı olarak Kırıkkale'ye atandığını belirtti.

Al bayrağı mesleğinden önce de taşımayı kendilerine bir şeref bellediklerini aktaran Tokur, "Polis olarak da al bayrağımızı taşımaya devam etmekteyiz. Bunun onuru ve gururu tartışılamaz, ölçülemez, biçilemez. Polislik zor ve meşakkatli ama bunun yanında da şerefli bir meslek. Güreşin bize katmış olduğu disiplin neticesinde mesleğimize kolay bir şekilde adapte olduk. Mesleğimizi etkili ve verimli bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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