KDK, kanserli öğrencinin ödediği harcın iadesini istedi
|11 Nisan 2021 11:44
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Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engellilere sağlanan harç muafiyetinden faydalanan ve Kovid-19 yoğunluğu nedeniyle hastaneden rapor alamadığı için harç ödemek zorunda kalan kanser hastası üniversite öğrencisine, harç bedelinin geri verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, kanser hastası olduğu için rapor sunarak eğitim ücretinden muaf tutulan öğrenci, Ekim 2019'da geçerlilik süresi dolan raporunu yeniletmek için hastaneye başvurdu.
Hastane sağlık kurulu heyetinin yılda birkaç kez toplanması nedeniyle belgeyi yeniletmesi zaman alan öğrenci, durumu üniversitenin öğrenci işlerine bildirdi.
Öğrenci işleri, "2019-2020 yılı bahar dönemi ücretini yatırması, raporu aldığında para iadesinin yapılacağı" yönünde öğrenciye bilgi verdi. Bunun üzerine harcı yatıran öğrenci, dilekçe vererek kaydını yeniledi.
Ancak öğrenci raporunu, Mart 2020'de Türkiye'de Kovid-19 salgının başlamasının ardından "hastanelerin raporların imzalanmasını belirsiz olarak askıya alması" nedeniyle temin edemedi.
Durumu üniversiteye bildirmesine rağmen olumsuz yanıt alan öğrenci, KDK'ye başvurarak, ödediği harcın iadesine karar verilmesini istedi.
Başvuruyu inceleyen KDK, idarenin başvuruya konu işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna vararak başvuranın ödediği harç tutarının iadesi yönünde üniversiteye tavsiye kararı gönderdi.
- Karardan
Kararda, birinci sağlık kurulu raporunun bitiş tarihi olan 13 Ekim 2019 ile ikinci raporun başvuru tarihi olan 23 Haziran 2020 arasında yaklaşık 8 ay olduğu, hem bu sürenin iki ayının salgın dönemine denk geldiği hem de ikinci sağlık kurulu raporunda başvuranın engellilik durumunun devam ettiği vurgulandı.
Ayrıca başvurucunun rahatsızlığının kronik olduğunun raporda belirtildiğine dikkat çekilen kararda, iki rapor arasında geçen sürede başvuranın engelliliğinin ve kronik hastalığının ortadan kalkmadığı ifade edildi.
Kararda, 1842 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararında yer alan, engelli öğrencilere yönelik düzenlemeye atıfta bulunularak, bunun, "engelli vatandaşların, özel durumları ve farklılıkları dikkate alınarak, hayat boyu eğitim imkanlarından her seviyede yararlandırılmasını amaçlayan bütünleştirici bir tedbir olduğuna" işaret edildi. Kararda, şunlar kaydedildi:
"İdareye sunduğu sağlık kurulu raporlarıyla engelliliğinin devam ettiğini gösteren başvurucunun, öğrenim ücretinin iade edilmesi talebinin reddedilmesinin, söz konusu düzenlemenin amacıyla çeliştiği değerlendirilmektedir. İlgili mevzuat hükümleri, idarenin cevabi yazısı ve tüm dosyanın kurumumuzca değerlendirilmesi neticesinde, idarenin başvuruya konu işleminin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır."
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