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Yoldan çıkan otomobil menfeze çarptı: 3 ölü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, yoldan çıkarak menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.
 11 Nisan 2021 12:11
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Yoldan çıkan otomobil menfeze çarptı: 3 ölü

Ahmet Doğan Sarıkaya (39) idaresindeki 41 NH 802 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Dereköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kenardaki menfeze çarpan otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü Sarıkaya (39) ile araçtaki Nuri (39) ve Oya Palabıyık'ın (36) hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, ekiplerinin çalışmalarının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı
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