90 yaşındaki kadın misafirlikte virüse yakalandı
|11 Nisan 2021 12:16
|+Aa- Yazdır
Bartın'ın Karasu köyünde yaşayan 90 yaşındaki Kadriye Demirtaş gittiği bir misafirlik ortamında korona virüse yakalandı. Şeker, tansiyon ve kalp gibi kronik rahatsızlıkları bulunan yaşlı halsizlik, iştahsızlık gibi şikayetlerin yanı sıra tat ve koku da alamaz oldu. Artan ağrılarının ardından hastaneye kaldırılan yaşlı kadın 12 gün boyunca tedavi gördüğü hastaneden virüsü yenerek taburcu oldu.
Hayatı boyunca böyle bir hastalık görmediğini söyleyerek yaşadığı zor günleri anlatan Kadriye Demirtaş, "Hastalık geçirdim tabi yemedim içmedim hiç iştah denilen bir şey yoktu. 90 yaşına girdim ben böyle hastalık görmedim. Yemez içmez, çok kötü oldum. Her taraf ağrı sızı. Yemek getiriyorlar şuraya gözüm görmüyor zaten. Misafirlikten aldık bunu nereden aldıysak. Azıcık bir yere uğradık oradan çabucak aldık hastalandım. Aldılar götürdüler işte beni. Bir insandan çıktı bize bu. Kimse misafirliğe gitmesin. Maskesiz de gezmesin. Çok kötü hastalık" dedi.
Virüsü yenmeyi başaran Kadriye Demirtaş'ın birlikte yaşadığı oğlu Sefai Demirtaş ise, "Biz misafirliğe gitmiştik. Misafirimizden koronaya yakalanmışız. Aradan bir hafta geçti aynı annem de öksürmeye başladı. 'Sırtımda ağrı var iştahsızlık var' dedi. Oğlum yemekleri yiyorum ama koku alamıyorum dedi. Ben şüphelendim hemen korona testine gittik. Annemin korona testi pozitif çıktı. Ambulans aldı götürdü. 12 gün hastanede yattı. Biz de evde karantinada kaldık çıkmadık. Atlattık yani şu anda her şeyi dört dörtlük yerinde. Şekeri tansiyonu filan. Tabi takip ediyoruz. İlaçlarını da aldık. Düzeldi yani. Hastane bir şey olmasa belki de annem mevta olacaktı yani" ifadelerine yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'daki selin maliyeti 2,2 milyar
11 Nisan 2021 13:39
|Toroslar'dan toplayıp tazesini 150 TL'den, kurusunu bin 500 TL'den satıyorlar
11 Nisan 2021 12:48
|Engebeli coğrafyada Kovid-19 aşısı için köy köy geziyorlar
11 Nisan 2021 11:50
|Kerpiç evdeki 200 yıllık olduğu tahmin edilen tahıl ambarları dikkati çekiyor
11 Nisan 2021 11:26
|'Açelya Apartmanı sakinlerine eşya ve kira yardımı yapılacak'
11 Nisan 2021 11:16
|Pandeminin gözdesi Şile'de 'kaçak konteyner' savaşı
11 Nisan 2021 10:53
|Kemal Sunal'ın Keriz filmini oynadığı köyde Yeşilçam izleri
11 Nisan 2021 10:13
|Sürücüler dikkat! Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı
11 Nisan 2021 09:30
|Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi
11 Nisan 2021 08:50
|Bakan Koca'nın uyarısı da İstanbulluları durduramadı
11 Nisan 2021 07:41