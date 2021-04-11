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Ayasofya imamlığından ayrılan Boynukalın koronaya yakalandı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı. Haberi sosyal medyadan duyuran Boynukalın, 'Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah' dedi.
 11 Nisan 2021 12:54
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Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Boynukalın, tedavisinin evde devam ettiğini söyleyerek, "Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah ala külli hal" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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