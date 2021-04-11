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Yargıtay Savcısının kullandığı otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

Yozgat'ta Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya'nın kullandığı otomobil tarlaya devrildi, kazada Kaya ile araçtaki 3 kişi yaralandı.
 11 Nisan 2021 13:16
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Yargıtay Savcısının kullandığı otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine giden Kaya (54) yönetimindeki 06 BZA 171 plakalı otomobil, Yerköy ilçesi Sekili köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada Kaya ile otomobilde bulunan kayınbabası İdris (75) ve kayınvalidesi Sabiha Erdem (75) ile Enes Kaya yaralandı.

Ambulanslarla Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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