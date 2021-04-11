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O ilde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Nevşehir'de cuma akşamından itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime yarın ara verildi.
 11 Nisan 2021 13:30
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O ilde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Nevşehir il genelinde her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kursları, kar, soğuk hava, aşırı buzlanma, sis beklentisi ve kötü hava koşulları dikkate alınarak 12 Nisan Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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