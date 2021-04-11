1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit Fethi Sekin'in oğlu U16 Milli Takımı'na çağırıldı

İzmir'de şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçildi.
 11 Nisan 2021 13:45
+Aa- Yazdır
Şehit Fethi Sekin'in oğlu U16 Milli Takımı'na çağırıldı

İzmir'de 5 Ocak 2017'de PKK tarafından İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen terör saldırısında büyük bir felaketi önleyerek kahramanca şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in Altay altyapısında futbol oynayan oğlu Burak Tolunay Sekin, U16 Milli Takımı'na seçilmenin mutluluğunu yaşıyor.

İKİNCİ KEZ AY-YILDIZLI FORMAYI GİYECEK

Daha önce U14 Milli Takımı'na davet edilen ve Altay U15 takımının kaptanlığını üstlenen 15 yaşındaki Burak Tolunay, ikinci kez ay-yıldızlı formayı tertelecek.

"YÜREKTEN BAŞARI DİLİYORUZ"

Altay Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "U16 Milli Takımımızın 12-21 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosuna davet edilen altyapı oyuncumuz Burak Tolunay Sekin'e güveniyor ve yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
56. Türkiye Bisiklet Turu yarın yeni etabıyla başlayacak
10 Nisan 2021 17:56		 Türk futbolunun efsane takımı amatöre düştü
08 Nisan 2021 17:03
Sivasspor'un 10 maçtır bileği bükülmüyor
07 Nisan 2021 21:26		 Beşiktaş, Alanyaspor'u 3 golle geçti
07 Nisan 2021 21:07
Futbol dünyasına aşı geliyor
07 Nisan 2021 19:07		 Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 3 sıra yükseldi
07 Nisan 2021 16:51
Federasyon'dan çağrı: Survivor'ı bırak, er meydanına dön!
06 Nisan 2021 10:40		 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı
06 Nisan 2021 10:18
Fenerbahçe'den iç sahada 65 gün sonra galibiyet
05 Nisan 2021 21:08		 Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti
04 Nisan 2021 21:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:52 - Şimdi de Clubhouse! 1.3 milyon kullanıcının verileri yayınlandı13:48 - Başkentte 25 yıllık hemşire koronadan hayatını kaybetti13:45 - Şehit Fethi Sekin'in oğlu U16 Milli Takımı'na çağırıldı13:39 - İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'daki selin maliyeti 2,2 milyar13:30 - O ilde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi13:25 - Koronayı yenen doktor: Doktorluk yaptığım serviste hasta olarak yattım
13:23 - İzmir'de denize düşen uçak çıkarıldı13:20 - Ankara'da fırınlarda ihtiyaç sahiplerine ücretsiz pide dağıtılacak13:16 - Yargıtay Savcısının kullandığı otomobil tarlaya devrildi: 4 yaralı13:05 - Son 10 yılda yurt dışındaki 2 bin 712 kültür varlığı yurda getirildi12:54 - Ayasofya imamlığından ayrılan Boynukalın koronaya yakalandı12:48 - Toroslar'dan toplayıp tazesini 150 TL'den, kurusunu bin 500 TL'den satıyorlar
12:35 - Okul bahçesinde maç yaparken asıldığı kale direğinin altında kaldı12:27 - Kopan parmağını sırt çantasında Türkiye'ye taşıdı ve literatüre girdi12:16 - 90 yaşındaki kadın misafirlikte virüse yakalandı12:14 - Koltuk krizi, AB Konseyi Başkanı Michel'in uykularını kaçırdı12:11 - Yoldan çıkan otomobil menfeze çarptı: 3 ölü
12:03 - KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı yapıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gözler salıda: Ramazanda 'kapanma' gündemde
Yemeksepeti'ne en üst limitten ceza
Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti
Güvenlik soruşturması neler getiriyor? İşte detayları
Uzaktan eğitimde ücretli öğretmenlerin ek ders ücretine dair önemli görüş yazısı
Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif
Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi
40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi
Çip krizine çözüm: Yerli otoya yerli çip
Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde yoğun kar yağışı bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
evde yalnızken yapılanlar 2
geç mi geldim,az mı getirdim 1
tebessüm ettiren anlar 1
gördüğüm ilk uçan insan. 1
dem 1
103 tesadüf mü? 1
Bugün olanlar 1
hacıseyit camii 1
doksanlarda çocuk olmak 2
hele şükür 1
SON İLANLAR
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam