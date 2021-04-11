Şimdi de Clubhouse! 1.3 milyon kullanıcının verileri yayınlandı
|11 Nisan 2021 13:52
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Önce Facebook'tan 533 milyon kullanıcının kişisel verilerinin çalındığı ve ücretsiz olarak internete sunulduğu haberi geldi, ardından LinkedIn'den 500 milyon kullanıcının bilgilerinin satıldığı, 2 milyon kişinin bilgilerininse buna 'kanıt' olarak ücretsiz olarak servis edildiği ortaya çıktı.
Bir hafta içinde bir milyar internet kullanıcısının etkilendiği bu olayların yankısı devam ederken bir haber de son haftaların gündemi olan Clubhouse'dan geldi.
Cyber News'in haberine göre, 1.3 milyon Clubhouse kullanıcısının kişisel verileri popüler bir hacker forumunda yayınlandı. Clubhouse kullanıcılarının sızdırılan verileri arasında isimleri, sosyal medya profilleri ve diğer detaylar yer alıyor.
IntSights'ta analist olarak çalışan Paul Prudhomme'un Insider'a verdiği görüşte ifşa edilen verilerin önemli olduğunu, çünkü kötü niyetli insanların bu bilgileri şirketlere saldırmak için kullanabileceğini söyledi.
Clubhouse'dan olaya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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