Frigler'den kalma kaya evleri konuklarını bekliyor
|11 Nisan 2021 14:10
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Solaklar köyü mevkisinde Frigler tarafından bir tepe üzerine elle oyularak yapıldığı düşünülen odalardan oluşan ve Seben Belediyesince restore edilen 4 katlı kaya evleri, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde ziyaretçileri ağırlıyor.
Bölgenin güzelleştirilmesi ve turistlerin konaklamasını sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca tahsis edilen 20 bin metrekarelik alana inşa edilen, kaya evlerinin benzeri 3 mağara ev, 8 bungalov ve 1 taş restoran, misafirlerine farklı bir tatil yapma imkanı sunuyor.
Solaklar Kaya Evleri'ndeki tesisler, ramazanda da kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için hazır hale getirildi.
Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, AA muhabirine, Seben'in hem doğası hem de tarihiyle ziyaretçi çektiğini söyledi.
İlçede tarihi kaya evlerinin yanı sıra Bizans İmparatorluğu'ndan kalma kilise, Seben Taşlıyayla Gölü'nün ve "fosil ormanı"nın bulunduğuna dikkati çeken Kavak, bu değerlerin tüm insanlar tarafından görülmesi için çalıştıklarını kaydetti.
Bölgeye gelen misafirlerin bungalov evler ile mağaralarda konaklama imkanına sahip olduğunu dile getiren Kavak, şöyle konuştu:
"Ramazana girmek üzereyiz. Bu sene bir farkındalık oluşturma noktasında tesislerimizde konaklayacak misafirlerimize hizmet vereceğiz. Frigler döneminden kalan mağaralarımızın en alt katında yer alan ve 'Deve Damı' olarak tabir edilen kaya evimiz içinde 250-300 metrekarelik alanda iftar yapma imkanı sağlayacağız. Solaklar Kaya Evleri'nde konaklayan misafirlerimiz, arzu etmesi halinde iftarlarını tarihi kaya evlerinin içinde yapabilecek."
Kavak, salgının bitmesiyle gelecek yıllarda ramazanlarda tarih kokan bu mekanlarda hizmet vereceklerini sözlerine ekledi.
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