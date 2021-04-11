İmam, 'askıda gıda paketi' uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

Tapaçlar İmam Hatip Camisi imamı Uğur Topaktaş, yaptığı açıklamada, ramazan öncesinde ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya çalıştıklarını kaydetti.

İçerisinde kuru gıdaların bulunduğu paketleri caminin içerisinde ve bahçesinde bulunan askılıklara astıklarını ifade eden Topaktaş, "Bu yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle evden çıkamayan ve çalışamayan ihtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ettik. Hazırlanan gıda paketlerini bahçede ve cami içerisindeki askılara taktık. Camiye gelen vatandaşlarımızın dikkatini çekiyor. Tespit ettiğimiz vatandaşlardan gelebilenleri buraya davet ediyoruz, askıdan alıp gidiyorlar. Gelemeyenlere ise biz ulaştırıyoruz." diye konuştu.

Topaktaş, hedeflerinin 500 aileye gıda paketi ulaştırmak olduğunu belirtti.