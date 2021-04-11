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Meteoroloji üç bölgeyi yarın için uyardı: Kar bekleniyor

İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik çevreleri için yarın karla karışık yağmur ve kar tahmini yapıldı.
 11 Nisan 2021 14:30
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Meteoroloji üç bölgeyi yarın için uyardı: Kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre, yarın ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Aksaray, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği öngörülüyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç kesimlerde görülecek buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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