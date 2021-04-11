Bakan Ziya Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulaması için, "Yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" dedi.
|11 Nisan 2021 14:49
|+Aa- Yazdır
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" açıklamasını yaptı.
Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü?Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) April 11, 2021
Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz. pic.twitter.com/C074FbH9py
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Malatya'ya elektronik sınav merkezi açılacak
10 Nisan 2021 11:21
|MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme
10 Nisan 2021 09:54
|'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi'ne 287 milyon liralık destek'
09 Nisan 2021 11:19
|LGS'ye katılacaklar için nisan ayı örnek soru kitapçığı yayımlandı
09 Nisan 2021 10:04
|MEB'den 29 ile 34 bin 445 tablet bilgisayar
08 Nisan 2021 14:51
|Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında öğrenciler sanatla buluşuyor
08 Nisan 2021 12:17
|'Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır'
05 Nisan 2021 12:27
|MEB, LGS Başvuru Kılavuzu yayımlandı
05 Nisan 2021 10:04
|Bakan Selçuk: 26 ilimize 27 bin 445 tablet bilgisayar setini ulaştırıyoruz
01 Nisan 2021 17:50
|'Salgına karşı çözüm geliştiren tek meslek lisesi Türkiye'de'
01 Nisan 2021 13:16