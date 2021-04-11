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Bakan Ziya Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulaması için, "Yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" dedi.
 11 Nisan 2021 14:49
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Bakan Ziya Selçuk'tan 'canlı sınıf' açıklaması

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" açıklamasını yaptı.
Memurlar.Net
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