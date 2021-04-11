Vaka sayısı 50 bine geriledi
Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 2237 kişi hayatını kaybetti.
|11 Nisan 2021 19:24
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 2237 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 2.548 olarak açıklandı.
Test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 849 bin 011, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.
31 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Çinli yetkiliden aşı itirafı: Etkisi düşük, karıştırmayı düşünüyoruz
11 Nisan 2021 20:48
|Moderna, BioNTech'den daha çok yan etkiye yol açıyor
10 Nisan 2021 18:05
|AİHM'den aşı karşıtlarına kötü haber
08 Nisan 2021 21:10
|Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski çok düşük
08 Nisan 2021 20:45
|Vaka sayısı yükselişini sürdürüyor! 55 bine yaklaştı
07 Nisan 2021 21:32
|Vaka sayısı 50 bine dayandı
06 Nisan 2021 20:06
|Vaka sayıları açıklandı: 42 bin 551 kişinin testi pozitif çıktı
05 Nisan 2021 18:59
|Günlük vaka sayısı 40 bine yaklaştı
31 Mart 2021 20:26
|Johnson & Johnson, Avrupa'ya aşı sevkiyatına başlayacak
29 Mart 2021 21:49
|Vaka sayısı 32 bini geçti
29 Mart 2021 20:51