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Vaka sayısı 50 bine geriledi

Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 2237 kişi hayatını kaybetti.
 11 Nisan 2021 19:24
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Vaka sayısı 50 bine geriledi

Sağlık Bakanlığı 11 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 274 Kovid-19 testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 2237 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Hasta sayısı 2.548 olarak açıklandı.

Test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 849 bin 011, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.
Memurlar.Net
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