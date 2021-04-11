Enes Batur'un evine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı
|11 Nisan 2021 15:05
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Geçtiğimiz yıl koronavirüse yakalanan ve karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle polisler tarafından öğrenci yurduna yerleştirilen Enes Batur, Beykoz'daki evinde doğum günü partisi verdi. İddiaya göre; Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı.
Akşam saatlerinde başlayan doğum gunu partisine gece 02:00 sularında polis tarafından baskın duzenlendi.
Partiye katılan bir çok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai is,lem uygulandı.
KARANTİNADAN KAÇTI
Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin, geçtiğimiz yıl karantina kurallarını hiçe saymıştı. Enes Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçmişti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin'in Beykoz'daki lüks villasında denetleme yapmıştı. Ancak Enes Batur evinde bulunamamıştı.
Enes Batur'un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.
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