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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın 2 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.
 11 Nisan 2021 15:11
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Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede, 2 yıl (791 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1736 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Anadolu Ajansı
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