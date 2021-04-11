56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Konya'da start aldı
|11 Nisan 2021 15:45
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56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabı olan Kapadokya etabı Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmesinin ardından Konya'da başladı. Mevlana Meydanı'nda startı yapılan yarışın güzergah uzunluğu 80 kilometre. Bu yıl organizasyona çeşitli ülkelerden 25 takım ve 175 bisikletçi iştirak ediyor. Organizasyona, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da katıldı.
25 takımdan 175 bisikletçi, toplamda bin 200 kilometrenin üzerinde pedal çevirecek. Mevlana Meydanı'ndan verilen startın ardından bisikletçiler, Kozağaç Kavşağı, Konya Bilim Merkezi, Aliya İzzetbegovic Caddesi ve Rauf Denktaş Caddesi'nden geçerek Kültür Park'ta parkuru tamamlayacak.
56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun etapları ve mesafeleri şöyle:
1. etap: Konya - Konya (80 kilometre)
2. etap: Konya - Konya (Beyşehir) (144,9 kilometre)
3. etap: Beyşehir - Alanya (212,6 kilometre)
4. etap: Alanya - Kemer (184,4 kilometre)
5. etap: Kemer - Elmalı (Göğübeli) (160,3 kilometre)
6. etap: Fethiye - Marmaris (129,1 kilometre)
7. etap: Marmaris - Turgutreis (180 kilometre)
8. etap: Bodrum - Kuşadası (160,3 kilometre)
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