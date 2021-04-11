Bodrum, sezonun ilk dış hat uçuşunu karşıladı
|11 Nisan 2021 15:57
|+Aa- Yazdır
TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas-Bodrum Havalimanı'nda Rusya'dan gelen yılın ilk uçuşunu su takıyla karşılandı.
Azur Air'in Boeing 757-200 tipi uçağıyla 212 yolcu, Moskova'dan Bodrum'a geldi.
Milas-Bodrum Havalimanı'nda SHGM Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonu'nu aldı ve Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından oluşturulan protokolü imzaladı.
Salgın döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World oluşturulan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu'nu aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, şunları kaydetti:
"Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi aldık. Yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Seyahat kısıtlamalarıyla ilgili belirsizlikler sürse de bu sezon yolcu trafiğimizin geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
11 Nisan 2021 15:11
|Yurt içi piyasalar yoğun bir haftaya giriyor
10 Nisan 2021 23:21
|PTT, Türk ürünlerini internet üzerinden dünyaya satacak
10 Nisan 2021 15:06
|Toprak Mahsulleri Ofisi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak patatesin alımına başladı
10 Nisan 2021 14:12
|Amazon, Türkiye'deki faaliyetlerini genişletiyor
10 Nisan 2021 08:36
|Şirketler de yatırımcı da borsaya koşuyor
10 Nisan 2021 07:45
|Akaryakıtta tavan fiyatlar yeniden düzenlendi
09 Nisan 2021 14:43
|'Kamu binalarında 2023'e kadar 870 milyon lira tasarruf sağlanacak'
09 Nisan 2021 13:56
|Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması
09 Nisan 2021 12:08
|'Poşet beyannamesi'nin ay sonuna kadar verilmesi gerekiyor
09 Nisan 2021 11:08