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İstanbul'daki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da aşılanma oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
 11 Nisan 2021 15:59
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İstanbul'daki aşılanma oranlarıyla ilgili açıklama

İstanbul'da toplamda 2.814.919 olmak üzere 1. doz 1.661.010, 2. doz ise 1.153.909 aşılamanın yapıldığını belirten Vali Yerlikaya, "65 yaş üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81.2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede ise 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46.4'ü aşılandı" dedi.

Koronavirüsle mücadele en büyük gücün aşı olduğunu vurgulayan Vali Yerlikaya, "60-64 yaş arasındaki hemşerilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

DHA
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