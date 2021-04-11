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Kabe'de Ramazan hazırlığı: Kovid-19 tedbirleri üst seviyede

Ramazan ayına kısa bir süre kalırken, koronavirüse karşı Mescid-i Haram'da tedbirleri yoğunlaştırdı. Kabe günde 10 defa dezenfektan ile temizlenecek. Umre ziyaretinde maske takmak zorunlu olurken, teravih namazları cemaatsiz şekilde 10 rekat olarak kılınacak.
 11 Nisan 2021 16:10
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Kabe'de Ramazan hazırlığı: Kovid-19 tedbirleri üst seviyede

Ramazan ayına kısa bir süre kalırken, Suudi Arabistan yönetimi Mescid-i Haram'da koronavirüs salgınına yönelik tedbirleri yoğunlaştırdı. Riyad yönetimi, Kovid-19 nedeniyle ramazan ayı boyunca Kabe'nin de içinde bulunduğu Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazlarının cemaatsiz şekilde 10 rekat olarak kılınacağını duyurdu. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, Kabe'deki Mataf alanının sosyal mesafe kuralları uygulanarak sadece tavaf için açık olacağı, bu alanda namaz kılınmayacağı ifade edildi.

MATAF ALANINA GİRİŞ İÇİN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kabe'deki Mataf alanına giriş yapmak isteyen Müslümanların uzun kuyruk oluşturduğu görüldü. Kabe'yi tavaf eden Müslümanların ise sosyal mesafe kurallarına özen gösterdikleri kameralara yansıdı.

UMRE İÇİN BAĞIŞIKLIK ŞARTI

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca sadece aşılanmış ve koronavirüse yakalanıp atlatmış kişilere umre izni verileceği belirtildi. Bu kapsamda Kovid-19 aşısının iki dozunu da yaptırmış kişilerin, ilk dozu aldıktan sonra üzerinden en az iki hafta geçmiş kişilerin ve Kovid-19'a yakalanıp iyileşmiş kişilerin umre için kabul edileceği ifade edildi. Ülkede ayrıca Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde cuma ve cemaatle namaz kılınması, itikafa girilmesi, iftar verilmesi, su sebillerinin yanında kullanılmış bardak bırakılması ve hurma gibi yiyecek bulundurulması yasaklanmıştı.

ÜLKEDE KOVİD-19'DA SON DURUM

Suudi Arabistan'da son açıklanan verilere göre 397 bin 636 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede 6 bin 747 kişi virüsten hayatını kaybederken; 382 bin 773 kişinin virüsü yenerek iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı 8 bin 116 olarak duyuruldu.
DHA
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