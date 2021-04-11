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Kabataş'ta İstanbul'un tarihine ışık tutacak kalıntılar

Kabataş metro istasyonu için yapılan çalışmalar sırasında arkeolojik kalıntılara rastlandı. Arkeolog Mehmet Ali Polat, ''Burada bulmuş olduğumuz kalıntılar, Boğaz hattı arkeolojisi için çok önemli. Büyük bir ihtimalle derine indiğimiz zaman burada küçük bir antik liman dolgusu ile karşı karşıya geleceğiz'' dedi.
 11 Nisan 2021 16:51
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Kabataş'ta İstanbul'un tarihine ışık tutacak kalıntılar

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının Kabataş istasyonu olacak alanda İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından bir yıldır arkeolojik kazılar yapılıyor. Kazılar sırasında yüzeyin hemen 1 metre altında kalıntılar ortaya çıkmaya başladı. 19.Yüzyılın sonlarında yapılan ve Avrupa'nın ilk konserve fabrikası kalıntılarının bulunduğu alanda bir de podima döşemeli mozaiklere rastlandı. Deniz seviyesinin 4 metre altında ise M.Ö 6. yüzyıla ait klasik dönem küçük buluntular ortaya çıkarıldı. Çalışmaların devamında ise arkeologlar daha derinde antik liman dolgusuna rastlamayı öngörüyor.

''AVRUPA'NIN İLK KONSERVE FABRİKASININ TEMEL KALINTILARINA ULAŞILDI''

Bir yıldır süren Arkeolojik kazılarda nasıl kalıntılara rastladıklarını anlatan Arkeolog Mehmet Ali Polat, "Burası, Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey metro hattının Kabataş istasyon alanı. Burada İstanbul Arkeoloji Müzeleri olarak gerçekleştirilen bir çalışma var. İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yıl içinde İstanbul genelinde yaklaşık 250 kazı çalışması gerçekleştirmekte. Bunların bir kısmı inşaat kazıları, altyapı çalışmaları. Bir kısmı ise büyük projeler. Yani metro, Marmaray gibi projelerin kazıları. Burası da metro hattının bir istasyon alanı. Kazı çalışmalarına başlanmadan önce kurul kararları gereği İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından bir çalışma yapılması istenildi. 3 sene önce hemen arkamızda gördüğünüz bir şaft kazısı gerçekleştirildi. Bu şaft kazısı yapıldıktan sonra istasyonun genişletilmesi gerektiği düşünüldüğünden çalışmalar, alanın büyütülmesiyle devamı etti. Hemen denizin dibindeyiz. Yüzeyden itibaren yaklaşık 1 metre sonra kalıntılar gelmeye başladı. Burada hemen arkamda temellerini gördüğünüz yapı bin 800'lü yılların yani 19. yüzyılın sonunda 1891'de yapılmış, Avrupa'nın ilk konserve fabrikasına ait temeller var. İsmi Ermys Konserve Fabrikası. Çoğunlukla domates ve bezelye yaptığı tarihsel kayıtlardan görünüyor. Avrupa'nın ilk konserve fabrikası bu. İkinci fabrikayı ise aynı firma, Ayvansaray'a açıyor. Biz o konserve fabrikasının taş temellerini bulduk. Fabrika aslında taş üzeri ahşap ve kırma çatılı, makas çatıyla yapılmış. Tabii zamanla yıkıldığı için, sadece yüzey altında kalan temelleri günümüze kadar ulaşmış durumda'' dedi.

''PODİMA MOZAİK DÖŞEMELİ BİR DE AVLU ORTAYA ÇIKARILDI''

Fabrikanın hemen yanında daha eski yıllara ait podima mozaik döşemesine rastladıklarını ifade eden Polat, "Konserve fabrikasının hemen yanında genişçe bir avlu var. Bu bin 800'lü yıllar yani fabrikadan biraz daha öncesine tarihlendirilen podima mozaik döşemeli bir avlu. Podima mozaiklerinin hemen ortasında da bir süs havuzu var. Yani bir sosyal alan ortaya çıkartıldı. Bunun yanında yine 1700'lü yılların sonu, 1800'lü yılların başlarına ait temel kalıntıları var. Bu kalıntıların belgelenme çalışmaları devam ediyor. Belgeleme çalışmaları ve kazı çalışmaları bittikten sonra ilgili kurula çıkan bulguların tamamı sunulacak. Kuruldan gelecek karar neticesinde de buradaki çalışmaların akıbeti belli olacak. Yani bunların kalındırılıp kaldırılmayacağı, taşınıp taşınmayacağı, derine inip inilmeyeceği.'' ifadelerini kullandı.

"ALANDA MİLATTAN ÖNCE 6. YÜZYILA AİT KÜÇÜK BULUNTULAR MEVCUT''

Deniz seviyesinin 4 metre altında M.Ö 6. yüzyıla ait klasik dönem küçük buluntulara da rastladıklarını anlatan Mehmet Ali Polat, bu buluntuların İstanbul Arkeoloji müzelerine götürüldüğünü ifade etti.

Polat, "Başlangıçta bahsetmiştim, biz ilk şaftla kazıya başladık. Orada 25-30 metre kadar derine inildi. Zaten aşağıda metro çalışmaları devam ediyor. Oradaki bulgularımıza bakarsak bu kalıntılardan sonra, deniz seviyesinden hemen sonra eski bir liman dolgusu ile karşı karşıya geleceğiz. Orada elde ettiğimiz en eski veri ise, M.Ö 6'ncı yüzyıla ait, bizim Yunan dönemi dediğimiz döneme ait küçük çanak-çömlekler, küçük buluntular mevcut. Büyük ihtimal burada derine indiğimiz var M.Ö 5-6'ncı yüzyıla, Roma dönemine ait buluntularla karşı karşıya geleceğiz diye konuştu.

"BÜYÜK İHTİMALLE DAHA DERİNDE ANTİK BİR LİMAN İLE KARŞI KARŞIYA GELECEĞİZ''

Bu kalıntıların tarihsel ve arkeolojik açıdan ne anlam ifade ettiği ile ilgili ise Polat, "M.Ö 5-6'ncı yüzyılda Boğaz hattında arkeolojik kazılarla kanıtlanmış bir yerleşim alanı mevcut değil. O yüzden burada bulmuş olduğumuz kalıntılar, Boğaz hattı arkeolojisi için çok önemli. Aynı tip bulgular hemen biraz ileride Beşiktaş metro kazısında da mevcut. Ama burada gördüğümüz, bu bulguların çıkması, burada küçük bir koyun olabileceğini, antik bir liman olabileceğini düşündürüyor. Zaten topografyaya da baktığımız zaman da buranın küçük bir koy olduğu ve dolduğu Osmanlı dönemine de tarihsel kayıtlardan anlaşılıyor. Büyük bir ihtimalle derine indiğimiz zaman burada küçük bir antik liman dolgusu ile karşı karşıya geleceğiz dedi.

''ÇALIŞMALARIN AKIBETİNE İLGİLİ KURUL KARAR VERECEK''

Kazıdaki titiz çalışmaların nasıl ilerlediğini anlatan Polat, kalıntıların akıbetine ilgili kurulun karar vereceğinin altını çizerek, "Burada bütün alan 5'e 5 karelajlara bölünüyor. Her birine bir numara veriliyor. Buralarda çıkan buluntulara kasalara konduğu zaman etiketine de hangi karelaja ait olduğu yazılıyor. Ve bunlar atölye kısmına çıkartılıyor, burada yıkanıyor ve tasnif ediliyor. Etütlük veya envanterlik olarak ayrılıyor. Bunların belgelenmesinin ardından, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ne götürülüyor. Çok yüzeyde bu buluntular. Zaten oldukça da tahrip olmuş. Daha önceki şaft kazısında da çıkan buluntular kesilip kaldırılmıştı. Büyük ihtimalle bunların kaldırılması ve kazının devam etmesi lazım. Çünkü kot olarak çok aşağı inmemiz gerekiyor. Bu şekilde inmenin mümkünatı yok ama tabii buna karar verecek olan, ilgili kuruldur ifadelerini kullandı.
DHA
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