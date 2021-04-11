Mustafa Sarıgül, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
|11 Nisan 2021 17:05
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TDP lideri Mustafa Sarıgül, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Batman'a geldi. Sabah saatlerinde uçakla Batman Havalimanı'na inen Sarıgül, rahatsızlandı. Bunun üzerine Sarıgül, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan incelemede Sarıgül'ün gıda zehirlemesi geçirdiği belirlendi. 3 saatlik tedavisinin ardından taburcu olan Sarıgül, partisinin Batman İl Kongresi'nin yapıldığı düğün salonuna geldi.
Kongrede sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Sarıgül, gıda zehirlenmesi geçirdiği ifade ederek, kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına da teşekkürlerini iletti. Sarıgül, "Bugün büyük heyecanla, büyük gururla Batman'a gelmenin onurunu yaşıyoruz. Biraz gecikmeli geldim. Allah, hepimize önce sağlık versin. Gıda zehirlenmesi yaşadım. Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür ve dua etsek azdır. 3 saat önce gerçekten bir sağlık problemiyle karşı karşıyaydım. Allah'ıma hamdolsun ki bugün bu güzel ilimizde, mütevazı ilimizde insanları yiğit olduğu mert olduğu Batman'dan bütün ulusa seslenmenin gurunu yaşıyorum" dedi.
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