Nisan ayında yağan kar birçok ili beyaza bürüdü

Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Kentte sabaha kadar aralıklarla devam eden yağış sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Karın keyfini çocuklar, kayarak ve kar topu oynayarak çıkardı.

Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidinde kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalıştı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından kent çıkışında bekletilen tır ve çekicilerin geçişine izin verildi.

Yüksek kesimlerde aralıklarla kar yağışı devam ediyor.

Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat ve Niğde'de etkili olan kar yağışı kentleri beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyrettiği Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sürücüler, kar yağışı nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kar yağışıyla cadde ve sokaklar, park halindeki araçlar karla kaplandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde de kar yağışı etkili oluyor. Pistlerde kar ezme çalışmaları yapılıyor.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün akşamdan beri etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 50 santimetre artış göstererek, 110 santimetreye yükseldi.

Sıcaklık değerlerinin akşam saatlerinde sıfırın altında 13 dereceye kadar düştüğü merkezde, ulaşımda aksama yaşanmıyor ve tüm pistlerde kayak yapılabiliyor.

Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme araçları çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara'dan gelen Şevket Kılıç, ilk kez geldiği Erciyes'te nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkardığını söyledi.

Kayak eğitmeni Özcan Soylu da uzun yıllar Erciyes'te kayak yaptığını, son 10 yılda nisan ayında ilk kez bu kadar yoğun kar yağışı gördüğünü belirtti.

Nevşehir'de eğitime ara

Nevşehir'de cuma akşamı başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar, ilkbaharda yöreyi beyaza bürüdü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 4-5 derecede seyrettiği kentteki yüksek tepelerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan kar yağışının yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Nevşehir il genelinde her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kursları, kar, soğuk hava, aşırı buzlanma, sis beklentisi ve kötü hava koşulları dikkate alınarak 12 Nisan Pazartesi günü 1 gün süreyle tatil edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yozgat'ta da 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas ve Niğde

Sivas'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yer aldığı meydanda kar güzelliği yaşandı.

Şehir merkezine 6 kilometre uzaklıktaki "Hobbit Evleri" ve çevresinde de kar yağışıyla güzel görüntüler oluştu.

Niğde'de de dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kentte çiçek açan meyve ağaçları beyaz örtüyle kaplandı.

Belediye ekipleri, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışması yaptı.

Bilecik'te etkili olan kar yağışıyla Metristepe beyaza büründü

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Metristepe, 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İnönü Savaşları'nın yaşandığı 1131 rakımlı alanda betonarme olarak 24 metre yüksekliğinde yapılan ve üzerinde rölyefler, savaşa katılan birlikler ve komutanlarıyla ilgili bilgiler bulunan Metristepe Anıtı ve çevresi, beyaz örtüyle adeta seyrine doyumsuz bir görünüme kavuştu.

Beyaza bürünen bölge, drone ile görüntülendi.

Metristepe'ye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Hayriye Köyü Muhtarı Reşit Altaş, AA muhabirine, bölgeyi her yıl 10 ila 15 bin yerli turistin ziyaret ettiğini söyledi.

Metristepe'ye yabancı turistlerin de ziyarette bulunduğunu aktaran Altaş, "Buranın kışı çok çetin geçmektedir. Kar yağışıyla ortaya çok güzel görüntüler çıkıyor. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bekliyoruz, şehitlikleri ziyaret etsinler. Metristepe'yi mutlaka görsünler." diye konuştu.

Mersin'de kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ekipler, Toroslar ilçesinin kırsal mahallelerinde etkili olan kar nedeniyle harekete geçti.

Ekipler, bazı bölgeleri ulaşıma kapanan Atılar, Tırtar, Yavca ve Arslanköy mahallerinde iş makineleriyle yolları açtı. Katırıyla yolda mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldı.

Erdemli ilçesindeki 11 mahallenin bağlantı yollarında da karla mücadele çalışmasını sürdüren ekipler, bir servis aracında mahsur kalan mermer ocağında çalışan işçilerin tahliyesi sağladı.

Toroslar Mahallesi Kopankavak mevkisindeki koyun ağılında mahsur kalıp yardım isteyen Hatun Dikmen de ekiplerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Gülnar ilçesindeki 16 mahallede de ulaşıma kapanan yollar açıldı. Örenpınar ve Çukurkonak mahallerini birbirine bağlayan Döşeme mevkisinde yem yüklü 4 tır ile 4 otomobil içerisinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Ekiplerin, kentin yüksek kesimlerindeki yol açma çalışmaları sürüyor.

Gölcük ve Abant'ta kar yağışı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar kalınlığı 20, Abant Tabiat Parkı'nda 25 santimetreye ulaştı.

Kent merkezine yaklaşık 13 ve 35 kilometre uzaklıktaki Gölcük ile Abant'ta dört gündür kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar kalınlığının 20 santimetre olduğu Gölcük'te sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü.

Abant'ta ise aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Karla mücadele eden Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, göl çevresindeki yolun ulaşıma açılması için çalışıyor.

Hafta sonları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çeken Gölcük ve Abant Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle en sessiz günlerini yaşıyor.

Kastamonu

Kastamonu'nun kent merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunun Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisinde yoğun olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nda da etkisini sürdürdü.

Kent merkezinde sabah saatlerinde kar yağışı, öğleden sonra yerini karla karışık yağmura bıraktı.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için Karayolları, İl Özel İdare ve trafik ekipleri önlem aldı.