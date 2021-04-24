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Sözleşmeli öğretmenlere ilave eğitim öğretim tazminatı ödenir mi?

Sözleşmeli öğretmenlerden atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak istihdam edilenlere Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmez.
 24 Nisan 2021 14:00
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Sözleşmeli öğretmenlere ilave eğitim öğretim tazminatı ödenir mi?

17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının "Diğer Tazminatlar" başlıklı III sayılı Cetvelin A. Eğitim Öğretim Tazminatının 13.01.2014 tarihli ve 2014/5800 sayılı BKK ile değiştirilen 2. maddesinde; "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına, atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolara atananlara, atandıkları branşlara (alanlara) göre aşağıdaki oranlarda ilave eğitim öğretim tazminatı ayrıca ödenir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere, branşlarında fiilen derse girmeyenlere bu tazminat ödenmez." düzenlemesi yer almaktadır.

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ek V Sayılı Cetvelde sayılan mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atananlara, atandıkları branşa ve gördükleri yükseköğrenim sürelerine göre %4 ile %15 arasında değişen oranlarda ilave eğitim-öğretim tazminatının ayrıca ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu düzenlemeye göre ilave eğitim öğretim tazminatı alabilmek için; ek V sayılı cetvelde yer alan okul veya kurumlarda çalışıyor ve atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atandığınız branşlara (alanlara) göre fiilen derse giriyor olmanız gerekmektedir.

Bu bilgiler ışığında Sözleşmeli öğretmenlere ilave eğitim öğretim tazminatı ödenir mi?

Sözleşmeli öğretmenlere ödenecek maaşlar hakkında; Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, 10.10.2016 tarih ve 11073895 sayılı yazılarının 8. maddesinde; "Sözleşmeli öğretmenlere, bir örneği ekte gönderilen (I) sayılı Cetvellerde belirtilen sözleşme ücreti ödenecektir." açıklamasında bulunmuştur.

İşte cetveldeki, hizmet sürelerine göre 2016 yılı sözleşmeli öğretmen maaşları

Bu ücret her yıl yenilenerek ilgili birimlere bildirilir.

Ayrıca; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3. maddesinin birinci fıkrasında; "Sözleşmeli personelin ücreti; pozisyon unvanı, bu unvana ilişkin eğitim düzeyi, kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçen hizmet süresi dikkate alınarak tespit edilir." hükmüne dördüncü fıkrasında; "Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz." hükmüne yer verilmiştir.

10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararına" göre ek listeye göre atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak istihdam edilen sözleşmeli öğretmenlere ek bir tazminat ödenmesi hükmü bulunmamaktadır.

Dolayısıyla sözleşmeli öğretmenlerden atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak istihdam edilenlere Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ilave eğitim öğretim tazminatı ödenmez.

Sözleşmeli öğretmenler için hazırladığımız ve "4/B sözleşmeli öğretmenin mali hakları" başlıklı araştırma dosyamızda yer alan kalemlerde sözleşmeli öğretmenlerin mali hakları bulunmaktadır.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net
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