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Ramazan ayının ruhu TRT'de özel içeriklerle yansıtılacak

TRT 1, ramazan ayında özel programları izleyiciyle buluşturacak.
 11 Nisan 2021 17:13
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TRT'den yapılan açıklamaya göre, bu sene 5'incisi düzenlenen, TRT 1'in "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması-İftar Özel Programı" Mustafa Cihat'ın sunumuyla yeni bölümleriyle ramazan ayı boyunca 18.30'da ekranlara gelecek.

Yarışma formatının haricinde, bu yıl ilk defa izleyiciler için programın "İftar Özel" bölümünde sohbetler de gerçekleştirilecek.

TRT 1'de, ramazan ayına özel yeni bir dizi başlayacak. Hace Ahmed Yesevi'nin destansı hikayesini anlatan "Mavera" dizisi, ramazan ayı boyunca her gün saat 23.45'te TRT 1 ekranlarında olacak.

Tarihteki ilk Alperenlerin hikayesi Mavera'da, Yusuf Hemedani tarafından Bağdat'a gönderilen Hace Ahmed Yesevi'nin o dönem adeta küçük bir dünya olan Bağdat'ta verdiği dirlik ve beraberliğin mücadelesi konu ediliyor. Dizide, Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel, Korel Cezayirli ve Zara gibi ünlü isimler yer alıyor.

Ali Bektaş'ın sunuculuğunu üstlendiği "Sahur Bereketi" de ramazan boyunca her gün 02.50'de TRT 1'de izleyiciyle buluşacak.

Yeni programların haricinde geçmişte ilgiyle izlenen Mesnevi'den Hikayeler, Kuşlarla Yolculuk, Bir Yusuf Masalı, Kur'an-ı Kerim'i Hatmi Şerif gibi yapımlar da TRT 1 ekranlarında tekrar yayımlanacak.

Ayrıca TRT 1, ramazan ayı dolayısıyla gündüz kuşağının yayın saatlerinde değişiklik yaptı. Dr. Halit Yerebakan ile Hayatın Ritmi saat 09.05'te, Türkan Hanım'ın Konağı saat 10.15'te, Fazlası Zarar saat 12.00'de, Acemi Anneler saat 15.00'te, Mavera'nın tekrarı saat 16.10'da izleyiciyle buluşacak. TRT 1'in reyting rekoru kıran dizileri ise ramazan ayı boyunca saat 20.30'da başlayacak.

TRT Müzik'ten "Hoş Geldin" ramazan içerikleri

Ramazan ayı için özel olarak hazırlanan TRT Müzik'in yeni programı "Edvar" ramazan boyunca her gün iftardan önce ekranlarda olacak. Programda tasavvuf müziğinin en seçkin eserleri, değerli isimlerin eşliğinde icra edilecek.

TRT İstanbul Radyosu'nun ses ve saz sanatçılarının icraları ile gerçekleşecek "Fasıl Vakti" programında, klasik Türk müziğinin seçkin eserlerine yer verilecek. Her bölümünde farklı bir makamın yorumlanacağı program, ramazan boyunca her gün iftar sonrası TRT Müzik'te olacak.

Dünyaca ünlü sanatçı Sami Yusuf'un konserleri ramazan boyunca her perşembe saat 21.30'da TRT Müzik'te yayımlanacak.

Ramazan boyunca her gün saat 00.30'da ekranlara gelecek olan "Gönül Bahçesi" programıyla hem Hakk'ın rahmetine kavuşan hafız ve mevlithan İsmail Coşar anılacak hem de seslendirdiği eşsiz ilahilerle gönül dünyasının kapıları aralanacak.

Ramazan'ın güzelliklerini minik izleyicilere TRT Çocuk anlatacak

Türkiye'nin en çok izlenen çocuk kanalı TRT Çocuk, ramazana özel olarak hazırlanan "Ramazan Günlüğü", "Pırıl Ramazan Özel" bölümü, "Ramazan Tayfa", "Ramazan Davulcusu", "Ramazan Güncesi" ve "Ramazan Şarkıları"nı izleyicileriyle buluşturacak.

Haftanın her günü saat 20.05'te ekranda olacak "Ramazan Günlüğü" programında tekne orucu, mahyalar, diş kirası ve maniler gibi ramazan ayında sıklıkla duyulan konulara değinilecek.

TRT Çocuk'un sevilen yapımlarından Pırıl, ramazana özel bölümüyle ekrana gelecek. Pırıl ve arkadaşlarının maniler söyleyerek eğlenceli anlar sunacağı "Pırıl Ramazan Özel" bölümü 13 Nisan Salı 11.40, 15.15 ve 17.40 saatlerinde TRT Çocuk ekranında olacak.

Geçen yıl ekrana gelen "Ramazan Tayfa", bu sene ayrıntılı alt yazı seçeneğiyle yayınlanacak. Böylece dezavantajlı çocuklar da ramazan coşkusuna ortak olacak. "Ramazan Tayfa", haftanın her günü saat 20.10'da izleyicileriyle buluşacak.

Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Yusuf İslam'ın "I Look I See" albümündeki "Ramadan Moon" şarkısı, Türkçeye çevrilerek ilk defa çocuklarla buluşacak. Aynı şekilde Güney Afrikalı sanatçı Zain Bhikha'nın da geçen yıl TRT Çocuk için hazırladığı "Eid-un Sa'Eid" isimli şarkısı Türkçeye çevrilerek yayımlanacak.

TRT Belgesel'den çok özel belgesel serileri

TRT Belgesel, ramazan ayında altı belgesel serisini ekranlara getirecek. Küçük mültecilerin konteyner kentteki günlük yaşamlarını gözler önüne seren "Bir Gün" belgeseli, dünyanın uzak ülkelerinde, zorluklar ve yetersizlikler altında eğitim vermeye çalışan, eğitimcilerin öykülerini ekrana getiren "Buna Değer" belgeseli ve her bölümde birbirinden değerli büyük karilerden bir şahsiyeti işleyen "Meşhur Kariler" belgeseli ramazan boyunca TRT Belgesel'de ekrana gelecek.

Ayrıca, dünyanın farklı coğrafyalarında bambaşka hayatlar süren, aynı şevkle insanlara ulaşmaya çalışan dört kişinin hayatını konu edinen "Müslüman Gibi Yaşamak" belgeseli, son Peygamber Hz. Muhammed ile sahabelerinin hayatını ve yaşadığı dönemi ayetlerin izinde anlatan "Vahyin İzinde" belgeseli ekranlara taşınacak.

Gine-Bissau'dan Moğolistan'a her bölümde dünyanın farklı coğrafyalarından kişilerin portrelerini ekrana getiren "Yüzler" belgeseli de yine ramazan ayı boyunca TRT Belgesel'de izleyiciyle buluşacak.

TRT radyoları Ramazan sevincine hazır

Ulusal ve bölgesel yayın yapan bütün TRT radyoları bu yıl da ramazan ayı boyunca özenle hazırlanan iftar ve sahur programlarının yanı sıra bu aya özgü içerik düzenlemeleriyle dinleyicilerle buluşacak.

Ramazanın birinci gününden itibaren Ankara Radyosu'nca canlı sunulacak olan "Radyoda İftar" programı TRT Radyo-1'de saat 19.15'te başlayacak ve 21.00'e kadar devam edecek. Yine ramazan boyunca sahur sevincine eşlik edecek olan "Sahur Özel" programı TRT Radyo-1'de saat 02.05'te başlayıp 06.00'ya kadar devam edecek.

Seçkin hafızlarından Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Türkçe mealleri, Türk tasavvuf musikisinin seçkin örnekleri, dualar ve dini metinler, ramazan gelenekleri ile Karagöz-Hacivat dinleyiciyle buluşacak. Sahur programının içerisinde ise ramazan ayı boyunca Hafız Yaşar Çuhadar'ın okumalarıyla mukabele yer alacak.
Anadolu Ajansı
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