Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çorum'un Dodurga ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|11 Nisan 2021 17:26
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