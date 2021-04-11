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Ramazan öncesi hurma satışları arttı

Ramazan'ın yaklaşması nedeniyle hurma satışlarında artış gözlemlendi. Beslenme uzmanları, vücudun kan şekerini seviyeli şekilde yükselttiği için hurma ile iftar açmanın yararlı olduğunu ifade etti. Hurma fiyatları 14 TL ve 80 TL arasında değişiklik gösteriyor.
 11 Nisan 2021 17:35
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Ramazan öncesi hurma satışları arttı

Ramazan'ın yaklaşması hurma satışlarında artışa neden oldu.

Ramazana sayılı günler kala kuruyemişçiler hazırlıklarını tamamlayarak tezgahlarını Medine, İran, Tunus, Kudüs ve Bağdat gibi farklı çeşitlerdeki hurmalarla süsledi. Hurma satın almak isteyenler kuruyemişçilerin yolunu tutunca satışlar, diğer aylara kıyasla hızlandı.

İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki kuruyemiş dükkanlarında hareketlilik yaşandı. Her bütçeye uygun hurma satışının yapıldığı çarşıda, kilo fiyatları ise 14 TL ila 80 TL arasında değişiyor.

Tarihi çarşıda satış yapan esnaf, halkın daha çok uygun fiyatı ve yumuşak yapısıyla ünlenen İran hurmasını tercih ettiğini söyledi.

"EN UCUZU 14 TL'DEN İRAN, EN PAHALISI 80 TL'DEN KUDÜS HURMASI"

Çarşı esnafı Enes Arslaner, "Hurma satışlarımızda genel artış var. Satışlarımız şimdiden başladı. Hurmalar diğer aylara göre çok daha hızlı satılıyor. Önümüzdeki günlerde daha fazla artmasını bekliyoruz. Bizim dükkanımızda Bağdat, İran, Kudüs, Medine ve Tunus olmak üzere 5 çeşit hurma bulunuyor. Genelde İran ve Tunus hurmaları tercih ediliyor.

Umarım ramazan ayı istediğimiz gibi geçer. Fiyatlar 14 TL ila 80 TL arasında değişiyor. En uygun hurma 14 TL'lik fiyatıyla İran hurması, en pahalısı ise 80 TL'lik fiyatıyla Kudüs hurması. Piyasada daha uygun ve daha pahalı fiyatlarla da karşılaşılabilir. Şeker hastalığı olanlar şekersiz hurmaları tercih ediyor. Hurmanın cilde, kalbe pek çok faydası var" diye konuştu.

"HOŞAFLIK MALZEME VE KAYISININ DA SATIŞI HIZLANDI"

Hurmanın yanı sıra kayısıya da talebin artığını söyleyen esnaf Fatih Pamukçu, "Hurma, hoşaflık malzemeler ve kayısıya olan talep başladı. Hurma fiyatları 20 TL'den 80 TL'ye kadar çıkıyor. Kayısı fiyatları ise 30- 40 TL arasında değişiyor. Halk genellikle Kudüs hurması ve uygun fiyatlı olan İran hurmasını satın alıyor" dedi.

"İFTAR AÇMAK İÇİN İYİ BİR TERCİH"

Hurmanın her zaman tüketilmesi gerektiğini ifade eden beslenme uzmanı Deniz Zünbülcan, "Hurma hem vücudumuzdaki magnezyum ihtiyacını karşılar hem de içeriğindeki potasyum ve D vitaminleri sayesinde vücudumuzdaki enerji dengesini sağlamış oluyor. Hurmanın lif içeriği oldukça kuvvetlidir ve sindirim problemi yaşayan kişiler için çok faydalı.

Ramazan'da oruç açmak için son derece mantıklı kuru meyve. İçeriğindeki karbonat tüm gün aç kalan vücudun kan şekerini seviyeli şekilde yükseltir. Yemekten sonra da genellikle kişilerin tatlı ihtiyacı oluyor. Hurmadan yapabilecekleri tatlılarla tatlı ihtiyaçlarını giderebilirler. Her meyvede olduğu gibi kuru meyvelerde de porsiyon miktarı oldukça önemli. Boyutlarına göre değişiklik göstermekle birlikte büyük boyutlu hurmalardan günde 2 tane, küçük hurmalardan 3-4 tane tüketilmelidir" dedi.

"HER ZAMAN TÜKETİYORUZ"

Hurma satın alan Gültekin Altunbay, "Hurmayı eşimle her zaman tüketiyoruz. Ben hurmayı çok severim. Evimizde mutlaka hurma bulunuyor. Kaliteli ve temiz yerlerden satın almaya dikkat ediyoruz. Bugün kilosu 16 TL olan hurmadan satın aldık" dedi.

Yıldız Altunbay ise, "Şeker hastası olduğum için sınırımı aşmamaya çalışıyorum. Yalnızca Ramazan ayında değil her zaman hurma tüketiyorum. Hurmayı çok seviyoruz" diye konuştu.
DHA
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