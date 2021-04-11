Almanya halkının yüzde 15'i aşılandı

İkinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 5,9.Aşılama temposunun artırıldığı Almanya'da ilk doz koronavirüs aşısı olanların oranı yüzde 15'e ulaştı. Ülkede salgınla mücadelede yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, nüfusun yüzde 15'ine, yani yaklaşık 12 milyon 700 bin kişiye ilk doz koronavirüs aşısı yapıldı. Nüfusun yüzde 5,9'u yani 4 milyon 900 bin kişiye ise aşının ikinci dozunun da uygulandığı bildirildi.

Birçok araştırmaya göre, ilk doz koronavirüs aşısının yapılması sonrasında virüse karşı belirli bir oranda koruma sağlanmış oluyor.

Almanya'da aşılama temposunun yükseltilmesi için geçen hafta aile hekimleri tarafından koronavirüs aşısı yapılmaya başlanmıştı. Aile hekimlerinin devreye girmesiyle birlikte geçen hafta bir günde yapılan aşı sayısının belirgin biçimde arttığı ve bu sayının perşembe günü 700 binin üzerine çıktığı bildirildi. Ancak aşı arzındaki yetersizlikten ötürü nisan ayı ortasında aşılama sayısında yeniden geçici düşüş bekleniyor.

Almanya'da Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) kullanım onayı verdiği dört aşı olan BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşıları uygulanabiliyor. Ancak AstraZeneca aşısı ile ilgili tromboz vakalarından ötürü, bu aşının Almanya'da sadece 60 yaş üstü kişilere uygulanması kararlaştırıldı. Tek doz vurulanJonhson & Johnsonaşısının ise 19 Nisan'da uygulanmaya başlanması bekleniyor.

İnsidans değeri yükseldi

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre, Almanya'da son 24 saat içinde 17 bin 855 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti, 104 kişinin ise koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. 100 bin kişide yedi günde yeni vaka sayısını gösteren insidans değeri de 129,2 olarak kaydedildi.

Almanya'da koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle yeniden tam kapanma önlemlerinin uygulanması tartışılıyor. Sıkılaştırılmış enfeksiyon yasası taslağına göre, insidans değerinin 100'ün üzerinde olduğu bölgelerde 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanması öngörülüyor. Yasanın gelecek hafta kabul edilmesi bekleniyor.

DW Türkçe