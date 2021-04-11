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Atıl durumdaki tekne eğitim için okula taşındı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Vangölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü iskelesinde atıl durumda bulunan 25 tonluk tekne, uygulamalı eğitim için tırla okula taşındı.
 11 Nisan 2021 18:19
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Atıl durumdaki tekne eğitim için okula taşındı

Tatvan'ın Kale Mahallesi'ndeki Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğü iskelesinde atıl durumda olan tekne, Saray Mahallesi'ndeki Tatvan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı Bölümü öğretmenlerinin talebi ve okul idaresinin girişimleriyle öğrencilerin uygulamalı eğitimleri için okula kazandırıldı. Yapılan görüşmelerde, Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğüne ait olan atıl durumdaki tekne Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe edildi. Teknenin güvenli bir şekilde karada taşınması için polis ekipleri ile elektrik kurumu personelleri görev aldı. Van Gölü'nden vinç yardımıyla çıkarılan 25 ton ağırlığındaki tekne tıra yüklenerek 2,5 kilometre uzaktaki okula getirildi. Okul bahçesinde vinçler yardımıyla tırdan alınan 15 metre uzunluğundaki tekne, iş makineleri marifetiyle hazırlanan alana yerleştirildi.

Gün boyu süren çalışmalarla ilgili açıklama yapan Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fırat Kıranşal, "Meslek dersi öğretmenlerimiz, feribot iskelesinde atıl durumda olan bir tekneyi hibe olarak alabileceğimizi söylediler. Bu konuda daha önceden görüşmeler yaptıklarını belirttiler. Bizler de okul yönetimi olarak bu tekneyi okul bahçesine getirerek öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunmak istedik. Öğrencilerimizin eğitimlerini teknenin üzerinde yapabilmeleri için hazırlıklar yaptık ve yaptığımız işbirliği protokolü ile Van Gölü Feribot İşletmesi Müdürlüğünden bu tekneyi hibe olarak aldık. Teknenin taşınmasında sıkıntılar yaşamamak için emniyet müdürlüğü ve elektrik kurumundan destek istedik. Taşıma yaparken, trafik ekipleri karayolundaki güvenliği sağladı, elektrik kurumu ekipleri de caddelerdeki elektrik tellerinin altından kontrollü bir şekilde geçmemize yardımcı oldu. İş makineleri, tır ve vinçlerle tekneyi okulumuzun bahçesine taşıdık. Bu tekne yaklaşık 25 ton ağırlığında, 15 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğindedir. Çocuklarımız artık okulumuzun bahçesindeki teknenin üzerinde pratiklerini yaparak eğitimlerini sürdürecekler. Bu hem görsel açıdan buraya güzellik katacak hem de öğrencilerimizin derse olan heyecanını arttıracaktır. Katkılarından dolayı kaymakamımıza, milli eğitim müdürlerimize, feribot işletmesi yetkililerine ve taşımada bize destek olan kurum amirlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Okulun Denizcilik Alanı Öğretmeni Muhammed Ali Yılmaz ise "Tekneyi okulumuza uygulama eğitimi için getirdik. Gemicilik derslerinde öğrencilerimiz gerçek bir teknede uygulamalı dersler görecek ve aynı zamanda geminin kısımlarını öğrenecekler" dedi.

Teknenin öncelikle temizlenerek paslardan arındırılacağı, tamir ve kaynak işlemlerinden sonra yeniden boyatılarak öğrencilerin uygulamalı denizcilik derslerinde kullanılacağı belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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