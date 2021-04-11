NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği "Dünya Turnuvası" adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında finale kalan, uzaydan çekilmiş Van Gölü fotoğrafı için destek istedi.
|11 Nisan 2021 18:20
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Kurum, Twitter hesabından "#VanGölünüOyla" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte birinciliğe taşıyalım." ifadelerini kullandı.
Yarışmanın yapıldığı internet sitesinin linkini de paylaşan Bakan Kurum, Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu.
OY VERMEK İÇİN;TIKLAYINIZ
NASA tarafından düzenlenen online yarışmada, uzaydan çekilmiş eşsiz fotoğrafıyla finale kalan ülkemizin incisi Van Gölü için haydi oy kullanalım. Ülkemizin nadide güzelliğini hep birlikte 1inciliğe taşıyalım... #VanGölünüOylaMurat KURUM (@murat_kurum) April 11, 2021
Oy vermek için 👇https://t.co/LOkKmO9lID pic.twitter.com/bisw7ifkhz
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