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Kılıçdaroğlu, yoğun bakım doktorlarıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sağlık çalışanlarının Kovid-19 salgın sürecinde olağanüstü çaba harcadığını belirtti.
 11 Nisan 2021 18:25
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Kılıçdaroğlu, yoğun bakım doktorlarıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bazı yoğun bakım doktorlarıyla çevrim içi görüştü.

Kılıçdaroğlu, görüşmeye ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Kovid-19 salgınında durumun ne kadar vahim olduğunu ve bu bağlamda bazı görevlerin yeteri kadar yerine getirilmediğini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bizim biraz sitemimiz Bilim Kurulu'ndan yana. Oradaki arkadaşların biraz cesur olmaları lazım, biraz daha kamuoyunu bilgilendirmeleri lazım. Gerekirse kendi aralarından bir sözcü seçmeleri gerekiyor. Sözcünün kamuoyuna sağlıklı bilgi aktarması gerekiyor.

Sağlık çalışanlarının gerçekten olağanüstü çaba harcadıklarını da çok iyi biliyorum. Sağlık çalışanlarının en azından bazı taleplerinin karşılanması gerekiyordu bu süreçte, o talepler de karşılanmadı, örneğin meslek hastalığı sayılması gibi. Allah kolaylık versin sizlere, olağanüstü zor bir süreçten geçiyorsunuz."
Anadolu Ajansı
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