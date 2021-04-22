Sözleşmeli öğretmen askerde iken adaylık kaldırma sınavına katılabilir mi?
|22 Nisan 2021 14:04
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Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğinin "Yeniden hizmete alınma" başlıklı 23. maddesi askerlik durumunu açıklamaktadır.
İşte o madde;
"Yeniden hizmete alınma
MADDE 23 - (1) Doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli öğretmenlerin pozisyonu saklı tutulur ve bunlar istekleri halinde ayrıldıkları eğitim kurumunda yeniden hizmete alınır.
(2) Yeniden hizmete alınacak sözleşmeli öğretmenlerin;
a) Sözleşmelerinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olmaları,
b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere yazılı talepte bulunmaları,
gerekir.
(3) Bu maddenin ikinci fıkrasına göre yazılı talepte bulunanlar, yazılı taleplerini takip eden en geç otuz gün içinde sözleşmeli öğretmenliğe döndürülür.
(4) Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek sözleşmeli öğretmenler ile yapılacak sözleşme eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.
(5) Sözleşmeli öğretmenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe sözleşmeli öğretmen olarak atanmak üzere başvuruda bulunamaz."
Askere giden sözleşmeli öğretmenlerin askerlik nedeniyle sözleşmelerinin fesih edileceği, askerlik dönüşünde ise en geç otuz gün içinde sözleşmeli öğretmenliğe döndürüleceği yeni yapılacak sözleşmenin eski sözleşmenin devamı niteliğinde olduğu anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla sözleşmeli öğretmen askerde iken adaylık sınavına askerlikten önce başvurusu bulunuyor ve sınav yeri günü belli ise birliğinden izin alarak sınava girebileceği, askerlikten önce sınava başvurusu yoksa ve sistem üzerinden askerde iken başvuru yapabiliyorsa yine adaylık kaldırma sınavına girebileceği kanaatindeyiz. Eğer adaylık kaldırma sınavına askerde iken giremiyorsa askerlik sonrası sözleşmesi yenilendiğinde yeni sözleşme eski sözleşmen devamı niteliğinde olduğundan bir sonraki sınava zaten girme hakkı bulunmaktadır.
Ahmet KANDEMİR
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