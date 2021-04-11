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Berrin öğretmen ve annesi aynı gün koronavirüse yenildi

İzmir'de korona virüs tedavisi gören fizik öğretmeni ve annesi, aynı gün hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.
 11 Nisan 2021 19:13
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Berrin öğretmen ve annesi aynı gün koronavirüse yenildi

Bayraklı ilçesi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Berrin Gür (56) ile annesi Atiye Gür (73), bir süredir koronavirüs (Covid-19) tedavisi görüyordu.

Koronavirüs ile savaşan anne ile kızının aynı gün hayatını kaybettikleri öğrenildi.

Aynı gün vefat eden Berrin Gür ile annesi Atiye Gür'ün ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.

Anne-kızın cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
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