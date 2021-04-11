Berrin öğretmen ve annesi aynı gün koronavirüse yenildi
İzmir'de korona virüs tedavisi gören fizik öğretmeni ve annesi, aynı gün hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.
|11 Nisan 2021 19:13
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Bayraklı ilçesi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Berrin Gür (56) ile annesi Atiye Gür (73), bir süredir koronavirüs (Covid-19) tedavisi görüyordu.
Koronavirüs ile savaşan anne ile kızının aynı gün hayatını kaybettikleri öğrenildi.
Aynı gün vefat eden Berrin Gür ile annesi Atiye Gür'ün ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.
Anne-kızın cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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