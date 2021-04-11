TÜBİTAK yarışmasında 13 imam hatip lisesi finale yükseldi
|11 Nisan 2021 19:21
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Lise öğrenimini sürdüren öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmanın bölge etabı tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda imam hatip liselerinden 13 okul, bölge birincisi olarak finalde yarışmaya hak kazanırken 16 okul bölge ikinciliği, 10 okul ise bölge üçüncüsü oldu.
Yarışmada, projeleri ile bölge birincisi olarak finale yükselen öğrencilerin okulları şöyle:
"Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fizik), İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yazılım), İstanbul Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Isparta Şehit Tevhit Akkan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi,Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Adıyaman Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, Samsun Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sosyoloji), Samsun Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Türk Dili ve Edebiyatı), Batman Ahmedi Hani Anadolu İmam Hatip Lisesi.
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