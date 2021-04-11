İran, ABD ile mahkum değişimini görüşüyor
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD ile mahkum değişiminin diğer aracı ülkeler üzerinden görüşüldüğünü açıkladı.
|11 Nisan 2021 20:29
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İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi yaptığı açıklamada, ABD'de tutuklu bulunan İranlı mahkumların serbest bırakılması için ABD ile görüştüklerini aktardı. Vaizi, aracı ülkeler üzerinden ABD ile görüştüklerini belirterek, "ABD'de ve diğer ülkelerdeki tüm mahkumların serbest kalması için diğer ülkelerin aracılığı üzerinden ABD ile görüşmeler yapılıyor" dedi.
Vaizi, söz konusu aracılar ve tutuklu bulunan İranlı mahkumlara ilişkin ise bilgi paylaşmadı.
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