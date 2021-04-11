CHP'li vekil Bakırlıoğlu ve ailesi koronavirüse yakalandı
CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı.
|11 Nisan 2021 20:38
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CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandıklarını duyurdu.
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ortalarda gözükmüyorsun, bir şey mi var?" diyerek arayan dostların sayısı artınca açıklamak farz oldu. Tüm ev halkı kovid pozitifiz... Her birimizin sağlık durumu gayet iyi, bu şekilde de devam eder inşallah."
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