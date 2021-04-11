Çinli yetkiliden aşı itirafı: Etkisi düşük, karıştırmayı düşünüyoruz
|11 Nisan 2021 20:48
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Türkiye'de de kullanılan Çin yapımı koronavirüsü aşısı ile ilgili Çin'den açıklama geldi. Çin devlet kuruluşu Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) direktörü Gao Fu, Cumartesi günü Güneybatı Chengdu kentinde düzenlenen bir konferansta, Çin aşılarının 'çok yüksek koruma oranlarına sahip olmadığını' açıkladı.
Bu açıklama ile birlikte Çin hükümeti ilk defa aşıların mutasyona karşı etkisini sorgulamış oldu.
Gao, "Aşılama süreci için farklı teknik hatlardan farklı aşıları karıştırarak kullanmamız resmi olarak gözden geçirilecek" ifadelerini kullandı.
Gao farklı aşıları karıştırmayı ve aşılarda kullanılan dozları tekrar ayarlamayı gündeme getirirken, bunlarla birlikte değişik sonuçlara erişilebileceğini söyledi.
Gao'nun açıklamaları kısa bir sürede sosyal medyada yayından kaldırılırken, Çin Dış İlişkiler Konseyi'nde küresel sağlık alanında uzman olan Yanzhong Huang, "İlk defa bir devlet görevlisi aşının koruyuculuk oranının endişe verici olduğunu söylüyor" dedi.
Bugün düzenlenen basın toplantısında görevliler, Gao'nun yorumlarıyla veya resmi planlardaki olası değişikliklerle ilgili sorulara doğrudan yanıt vermedi. Ancak bir başka CDC yetkilisi, geliştiricilerin mRNA tabanlı aşılar üzerinde çalıştığını belirtti.
TÜRKİYE DAHİL 22 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ
2019'un sonlarında ülkede başlayan yeni tip koronavirüs salgınında Çin, ilaç endüstri ile birlikte küresel salgına karşı harekete geçti ve iki büyük firma ile yurt dışında birçok ülkeye aşı tedariki gerçekleştirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, devlete ait iki aşı üreticisi şirket olan Sinovac ve Sinopharm tarafından geliştirilen aşılar; Meksika, Türkiye, Endonezya, Macaristan, Brezilya ve Türkiye dahil 22 ülkeye ihraç edildi.
Pekin yönetimi, Çin'de kullanılması amacıyla herhangi bir yabancı aşıyı ise henüz onaylamadı.
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