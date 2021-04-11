1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kars Valiliği, CHP'li Sertel'in iddialarını yalanladı

Kars Valiliği, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in Kars'ta yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
 11 Nisan 2021 21:21
+Aa- Yazdır
Kars Valiliği, CHP'li Sertel'in iddialarını yalanladı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organlarında "Hayvancılık projesine Kars dahil edilmedi, CHP'li Sertel sordu, Vali ve AKP'li başkan arasında anlaşmazlık mı var?" başlıklı haberlerin hayal ürünü olduğu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haberde bahse konu projenin Kars'ta uygulanmamış olmasının 'Kars Valisi ile AK Parti Kars İl Başkanı arasında hayvanın nereden alınacağına dair yaşanan anlaşmazlık' olduğu yönündeki iddialar hayal ürünü olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca hazırlanan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi ile ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen teknik çalışmalar devam etmektedir. Çiftçilerimizin bu projeden bölgemiz şartlarında en fazla verimi sağlayacağı ve en uygun şekilde yararlanacağı zamanda projenin uygulanmasına başlanacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'2 şehrin uyuşturucu kullanımı karşılaştırıldı' haberi yalanlandı
11 Nisan 2021 22:18		 'Protokol krizi' için kampanya başlattılar! İstifa etmeli
11 Nisan 2021 22:16
Eski Bakan Masum Türker: Türk ekonomisine saldırı oldu
11 Nisan 2021 22:15		 MetroPOLL anketi: Seçmenler en çok HDP'ye mesafeli
11 Nisan 2021 21:44
CB Başdanışmanı'ndan İmamoğlu'na: Yemezler, yedirirler
11 Nisan 2021 21:40		 Vaka sayısı 50 bine geriledi
11 Nisan 2021 19:24
Kılıçdaroğlu, yoğun bakım doktorlarıyla görüştü
11 Nisan 2021 18:25		 NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı
11 Nisan 2021 18:20
Belediye, 'spekülasyon' demişti, yaşlı bakım merkezini satıyor
11 Nisan 2021 17:19		 Mustafa Sarıgül, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
11 Nisan 2021 17:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:47 - Arap ülkelerinin çoğu ramazana salı günü başlayacak22:32 - Bahçede oynarken fenalaşan çocuk hayatını kaybetti22:28 - Yanlış okula gitti, DHBT sınavını kaçırdı22:18 - '2 şehrin uyuşturucu kullanımı karşılaştırıldı' haberi yalanlandı22:16 - 'Protokol krizi' için kampanya başlattılar! İstifa etmeli22:15 - Eski Bakan Masum Türker: Türk ekonomisine saldırı oldu
22:12 - 5 Azerbaycanlı gaziye protez desteği22:07 - Selimiye Camii'nde, 4 asırlık mahya geleneği yaşatılıyor21:54 - İlk doz aşı sonrası Kovid-19'a yakalananlar için uyarı21:44 - MetroPOLL anketi: Seçmenler en çok HDP'ye mesafeli21:40 - CB Başdanışmanı'ndan İmamoğlu'na: Yemezler, yedirirler21:21 - Kars Valiliği, CHP'li Sertel'in iddialarını yalanladı
20:48 - Çinli yetkiliden aşı itirafı: Etkisi düşük, karıştırmayı düşünüyoruz20:38 - CHP'li vekil Bakırlıoğlu ve ailesi koronavirüse yakalandı20:36 - Dilek İmamoğlu ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı20:29 - İran, ABD ile mahkum değişimini görüşüyor20:08 - 43 kişinin yurt dışından dönmediği iddialarına inceleme
19:59 - Prof. Dr. Şahin'den Çorum'daki depreme ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Gözler salıda: Ramazanda 'kapanma' gündemde
Belediyenin eğitim için Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram ikramiyeleri için tarih verdi
Burun akıntısı korona belirtisi mi? Testlerin yüzde 80'i negatif
Yemeksepeti'ne en üst limitten ceza
Uzmanından uyarı: Korona sonrası bu hastalıklara dikkat!
40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi
Vaka sayısı 50 bine geriledi
Jet uçakla suya iniş yaptı: Havacılık tarihine geçti
Güvenlik soruşturması neler getiriyor? İşte detayları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 4
geç mi geldim,az mı getirdim 1
dakikada yüz kelime konuşmak 3
yardım kuruluşları 2
kore dizisi 1
süt taşı 1
çukur 2
Neuralink 2
halas olmak 1
erken uyanmak 1
SON İLANLAR
TAGEM sözleşmeli endüstri mühendisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 67 sağlık personeli alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yozgat Araplı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sinop Türkeli Belediyesi 42 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam