Kars Valiliği, CHP'li Sertel'in iddialarını yalanladı
|11 Nisan 2021 21:21
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, basın yayın organlarında "Hayvancılık projesine Kars dahil edilmedi, CHP'li Sertel sordu, Vali ve AKP'li başkan arasında anlaşmazlık mı var?" başlıklı haberlerin hayal ürünü olduğu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Haberde bahse konu projenin Kars'ta uygulanmamış olmasının 'Kars Valisi ile AK Parti Kars İl Başkanı arasında hayvanın nereden alınacağına dair yaşanan anlaşmazlık' olduğu yönündeki iddialar hayal ürünü olup kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca hazırlanan 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi ile ilgili olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce yürütülen teknik çalışmalar devam etmektedir. Çiftçilerimizin bu projeden bölgemiz şartlarında en fazla verimi sağlayacağı ve en uygun şekilde yararlanacağı zamanda projenin uygulanmasına başlanacaktır."
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