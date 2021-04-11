CB Başdanışmanı'ndan İmamoğlu'na: Yemezler, yedirirler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi Oktay Saral, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Kanal İstanbul'a karşı çıkan Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.

Oktay Saral, İmamoğlu için, "Ömrü hayatını 'tevazuu' numarasıyla geçiren ve aslında kibrin, kendini beğenmişliğin en üst perdesini yaşayan Zat-ı İmamoğlu; herhalde vazifenin belediyeyi yönetmek olduğunu unutmuşsun, kendini 'Kainat İMAM'ı' görüyorsun ve milletimize ayar vermeye çalışıyorsun? Yemezler, yedirirler." ifadelerini kullandı.

Ömrü hayatını "tevazuu" numarasıyla geçiren ve aslında kibrin,kendini beğenmişliğin en üst perdesini yaşayan Zat-ı İmamoğlu;herhalde vazifenin belediyeyi yönetmek olduğunu unutmuşsun,kendini "Kainat İMAMı" görüyorsun ve milletimize ayar vermeye çalışıyorsun?Yemezler,yedirirler.! Oktay SARAL (@oktay_saral) April 10, 2021

"Sen kimsin ki nasıl bir cür'et ki 'Kanal İstanbul' projesi yatırımcılarına tehdit dilini kullanıyorsun?" diyen Saral, "Sen, maske takarak milletin suretine kendini sokmuş ve aslında üç koyunu dahi idare edemeyecek kadar yeteneksiz ve ne yaptığını bilmez kibir abidesi bir zavallısın..!" diye yazdı.