MetroPOLL anketi: Seçmenler en çok HDP'ye mesafeli

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar'ın Twitter'dan paylaştığı anket sonuçlarına göre, seçmenin yüzde 28.7'si HDP için 'Asla oy vermem' diyor.

Bu oranı AK Parti için yüzde 27.7, CHP için 15.7, MHP için de 3.7. İYİ Parti ise yüzde 0.8'le, seçmen için 'en az antipatik' parti.