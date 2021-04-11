MetroPOLL anketi: Seçmenler en çok HDP'ye mesafeli
MetroPOLL Araştırma şirketinin anketine göre, seçmenler en çok HDP'ye, en az İYİ Parti'ye mesafeli.
|11 Nisan 2021 21:44
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MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar'ın Twitter'dan paylaştığı anket sonuçlarına göre, seçmenin yüzde 28.7'si HDP için 'Asla oy vermem' diyor.
Bu oranı AK Parti için yüzde 27.7, CHP için 15.7, MHP için de 3.7. İYİ Parti ise yüzde 0.8'le, seçmen için 'en az antipatik' parti.
Asla oy vermem dediğiniz parti hangisidir? pic.twitter.com/S4yTUZuKCiOzer Sencar (@ozersencar1) April 10, 2021
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