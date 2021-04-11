İlk doz aşı sonrası Kovid-19'a yakalananlar için uyarı
|11 Nisan 2021 21:54
|+Aa- Yazdır
Hülür, yaptığı açıklamada, Antalya'da Çin ve Almanya'dan alınan aşıların, hastaneler, aile sağlığı merkezleri başta olmak üzere bin 200 merkezde uygulandığını belirtti.
Antalya'da şu ana kadar 372 bin vatandaşa birinci doz, 252 bin vatandaşa ise ikinci doz aşının yapıldığını aktaran Hülür, aşı uygulandıktan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.
Kovid-19 aşısının ilk dozundan 28 gün sonra ikinci dozun uygulandığını hatırlatan Hülür, şunları kaydetti:
"Koronavirüs aşısının ilk dozunu olduktan sonra nadir de olsa virüs kapabiliyorlar. Hastalık geçiren diğer kişilerde olduğu gibi bu kişilere de 180 gün sonra aşı yapılacaktır. Koronavirüs aşısının koruyuculuğu ancak ikinci dozdan 14 gün sonra maksimum seviyeye ulaşmaktadır. Hiç aşı olmadan Kovid-19'u geçirenlere aşı sırası gelse bile, aşılama programından sorgulandığında 'aşı için öncelikli gruptasınız ancak enfeksiyon geçirdiğiniz için şu an aşı yapılamayacağı' uyarısı gelmektedir. Bu durumda olan vatandaşlarımızın endişe etmemesi gerekmektedir. 180 gün sonra sistemde aşı yapılabilir duruma gelmektedir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Yanlış okula gitti, DHBT sınavını kaçırdı
11 Nisan 2021 22:28
|5 Azerbaycanlı gaziye protez desteği
11 Nisan 2021 22:12
|CHP'li vekil Bakırlıoğlu ve ailesi koronavirüse yakalandı
11 Nisan 2021 20:38
|Dilek İmamoğlu ve 2 çocuğu koronavirüse yakalandı
11 Nisan 2021 20:36
|Prof. Dr. Şahin'den Çorum'daki depreme ilişkin açıklama
11 Nisan 2021 19:59
|Kayak yaparken bacağı kırılan doktor 6 saatte kurtarıldı
11 Nisan 2021 19:15
|Atıl durumdaki tekne eğitim için okula taşındı
11 Nisan 2021 18:19
|Kadın muhtar, ilçedeki 186 yıllık erkek hakimiyetini yıktı
11 Nisan 2021 17:55
|Ölümden kıl payı kurtuldu, o anları anbean kaydedildi
11 Nisan 2021 17:53
|Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu
11 Nisan 2021 17:48