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Eski Bakan Masum Türker: Türk ekonomisine saldırı oldu

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in döneminde ekonomi bakanlığı yapan, 2009-2015 yılları arasında Demokratik Sol Parti genel başkanlığı görevini yürüten Masum Türker, Türk ekonomisine yönelik saldırı olduğunu savundu. Türker, saldırının nedeninin yurtdışındaki rezervlerin Türkiye'ye getirilmesi olduğunu ileri sürdü. ''Bence Berat Albayrak başarılıydı, başarısız değildi.'' diyen Türker, "Türkiye'de ekonomik bozukluk yaratmak için ciddi bir baskı sürecini sürdürüyorlar" açıklamasında bulundu.
 11 Nisan 2021 22:15
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Eski Bakan Masum Türker: Türk ekonomisine saldırı oldu

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in döneminde ekonomi bakanlığı yapan, 2009-2015 yılları arasında Demokratik Sol Parti Genel Başkanlığı görevini yürüten Masum Türker, Türk ekonomisine yönelik bir saldırı olduğunu ve bunun hala devam ettiğini savundu:

Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Sonrasında durum biraz değişti. Neden? Bizim yurtdışındaki rezervlerimiz Türkiye'ye getirildi. Bunun fakına varan ABD ve özellikle yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladılar. İşte o baskı yapmaya başladıkları tarih de artık ekonomi yönetiminin değiştiği tarihti. Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Ama kesin bakan atamaları yapıldıktan sonra döviz kurları biraz durdu çünkü bir strateji değişikliği yapmaları gerekiyordu.

"BENCE ALBAYRAK BAŞARILIYDI"

Türker sonra sözü Eski Hazine ve Maliye Bakanı berat Albayrak'a getirdi:

Albayrak'ı herkes saldırıyor belki damat olduğu için saldırıyorlardı ama bence Albayrak başarılıydı, başarısız değildi. Orada ekonomiyi yönlendirmeye alışmış kişiler liderin çevresine gidip şikayet ederlerdi damat olduğu için şikayet edemiyorlardı rahatsızlık buydu ama yönetim iyiydi. Kadrolarında bir zayıflık vardı.

Türker, Türk ekonomisine yönelik saldırının arkasında başka nelerin olabileceğini de değerlendirdi: O saldırının temelinde bizim Suriye'de diğer ülkelerdeki varlığımız ve bu döviz rezervlerinin özellikle altınların Türkiye'ye getirilmiş olması dolayısıyla bize tehdit olarak kullanılamadığı için Cumhurbaşkanı ya da diğer yöneticilerin sert çıkışlarına bir eylem yapamıyorlar eskisi gibi.

Ve CHP'nin döviz rezervlerine yönelik eleştirisi. "128 milyar dolar nerde? '' sorusu: Türkiye'nin 128 milyar dolar döviz rezervi yoktu. Türkiye'nin döviz rezervi kendi sahip olduğu rezervdir. 128 milyar dolar dediğimizde yurtdışından gelmiş borç para eklendiği zaman sanki o para bizim gibi rezerv olarak belirleniyor. Halbuki döviz rezervleri artık modern anlamda ikiye ayrılarak tanımlanması gerek birincisi öz kaynaklardan oluşan rezerv ikincisi ise yabancı kaynaklardan oluşan rezerv.
Memurlar.Net
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