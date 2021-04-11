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'Protokol krizi' için kampanya başlattılar! İstifa etmeli

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bazı kadın dernekleri, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Türkiye ziyaretindeki protokol olayının ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in istifa etmesi talebiyle imza kampanyası başlattı. Kadın hakları kuruluşları, Michel'in "büyük hata yaptığını" belirterek, von der Leyen'in şahsında bütün kadınların küçük düşürüldüğünü belirtti.
 11 Nisan 2021 22:16
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'Protokol krizi' için kampanya başlattılar! İstifa etmeli

Belçika basınındaki haberlere göre, Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yaşanan ve Avrupa basınında "Sofagate" olarak adlandırılan protokol olayının ardından kadın hakları ve cinsiyet eşitliği konularında çalışan bazı kadın kuruluşları, Michel'e tepki gösterdi. Millennia Vakfı öncülüğündeki kuruluşlar, Michel'in von der Leyen'i "küçük düşürdüğü" gerekçesiyle istifa etmesi talebiyle mektup hazırladı.

3 BİN KİŞİ İMZALADI

Bu amaçla hazırlanan mektuba, Belçika, Fransa, İtalya gibi ülkelerden kısa sürede 3 binden fazla kişinin imza attığı bildirildi. AB dışındaki ülkelerden de birçok kadının kampanyaya imza verdiği kaydedildi. Kadın hakları kuruluşları, Michel'in "büyük hata yaptığını" belirterek, von der Leyen'in şahsında bütün kadınların küçük düşürüldüğünü belirtti.

'TÜRKİYE'NİN SUÇU YOK'

Alman Der Spiegel dergisi, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayıyla ilgili "AB dünya sahnesinde kendini nasıl gülünç duruma düşürüyor" başlıklı değerlendirmede, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ziyareti sırasında kandırıldı. Hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Charles Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahneleri." ifadelerine yer vermişti.
Anadolu Ajansı
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