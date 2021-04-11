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Yanlış okula gitti, DHBT sınavını kaçırdı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan, bu yılın başında ikinci kez ertelenen Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı bugün yapıldı. Avcılar'daki sınav merkezi yerine bir arka caddedeki okul binasına giren Resul Geliş, yanlışlığın fark edilmesi üzerine binadan çıkarıldı. Koşarak diğer binaya giden Resul Geliş, sınav başladığı için içeri alınmadı.
 11 Nisan 2021 22:28
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Yanlış okula gitti, DHBT sınavını kaçırdı

ÖSYM tarafından salgın tedbirleri kapsamında bu yıla ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı saat 10.15'te başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adayların katılabildiği 60 dakikalık sınav Avcılar'daki çeşitli merkezlerde de yapıldı. D-100 Karayolu üzerindeki Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sınava girmek için gelen adaylar saat 10.00'a kadar alındı. Kapının kapatılmasından hemen önce binaya gelen, üzerindeki diğer eşyaları dışarıdaki emanetçiye bıraktıktan sonra içeri giren Resul Geliş isimli aday birkaç dakika sonra dışarı çıkarıldı. Yenibosna'dan geldiğini belirten Resul Geliş'e girmesi gereken sınav merkezinin bir arka sokaktaki Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi olduğu, yanlış binaya geldiği belirtildi. Koşarak diğer binaya giden Resul Geliş, bu binaya alınmadı. Geliş, tüm çabalarına rağmen içeri alınmadı. Geliş ile birlikte Sabancı 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ne saat 10.00'dan sonra gelen ikisi kız üç aday da çaresiz evlerine dönmek zorunda kaldı. Resul Geliş, belirlenen saatten önce arkadaki okula gittiğini, kapı ve katlardaki görevlilerin kendisini uyarmadığını, üçüncü katta yanlış binada olduğunun kendisine söylendiğini bu nedenle sınavı kaçırdığını anlattı.
DHA
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