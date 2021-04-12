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12 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

12 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları.
 12 Nisan 2021 00:04
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12 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ve Dibeybe, baş başa görüşecek, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Dibeybe onuruna akşam yemeği verecek.

(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00)

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.

(Ankara/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "333 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bakanlıkta görüşecek.

(Ankara/10.00/12.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerinin ardından basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/09.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

5- TÜİK, şubat ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
Anadolu Ajansı
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