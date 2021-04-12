12 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
|12 Nisan 2021 00:04
|+Aa- Yazdır
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi resmi törenle karşılayacak. Erdoğan ve Dibeybe, baş başa görüşecek, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi oturumuna katılacak. Anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Dibeybe onuruna akşam yemeği verecek.
(Ankara/16.00/16.15/17.15/18.15/19.00)
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/12.00)
2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak.
(Ankara/19.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK Konferans Salonu'nda düzenlenecek "333 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının Atama Töreni"ne katılacak.
(Ankara/11.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunacak.
(Ankara/11.00)
EKONOMİ
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Ali Ebu Heyse ve Libya Yüksek Öğretim ve Bilimsel Araştırmalar Bakanı İmran Muhammed Abdünnebi ile bakanlıkta görüşecek.
(Ankara/10.00/12.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Kirazlı metro hattında incelemelerinin ardından basın açıklaması yapacak.
(İstanbul/09.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
5- TÜİK, şubat ayı iş gücü istatistikleri ile inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.
(Kuala Lumpur/Ankara)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Soylu, NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafı için destek çağrısında bulundu
11 Nisan 2021 23:37
|'2 şehrin uyuşturucu kullanımı karşılaştırıldı' haberi yalanlandı
11 Nisan 2021 22:18
|'Protokol krizi' için kampanya başlattılar! İstifa etmeli
11 Nisan 2021 22:16
|Eski Bakan Masum Türker: Türk ekonomisine saldırı oldu
11 Nisan 2021 22:15
|MetroPOLL anketi: Seçmenler en çok HDP'ye mesafeli
11 Nisan 2021 21:44
|CB Başdanışmanı'ndan İmamoğlu'na: Yemezler, yedirirler
11 Nisan 2021 21:40
|Kars Valiliği, CHP'li Sertel'in iddialarını yalanladı
11 Nisan 2021 21:21
|Vaka sayısı 50 bine geriledi
11 Nisan 2021 19:24
|Kılıçdaroğlu, yoğun bakım doktorlarıyla görüştü
11 Nisan 2021 18:25
|NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı
11 Nisan 2021 18:20