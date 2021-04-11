Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı mezra karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi
Siirt'in Baykan ilçesinde bir mezra, 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.
|11 Nisan 2021 23:27
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Siirt'in Baykan ilçesinde bir mezra, 9 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Karakaya köyü Eğridere mezrasında 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve yüksek riskli temaslı kişilerin tespit edildiği bildirildi.
Vatandaşları salgından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla mezrada 10 gün karantina uygulanmasına karar verildi.
Mezrada, karantina süresince yüz yüze eğitime de ara verildi.
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