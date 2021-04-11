Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı mezra karantinaya alındı, yüz yüze eğitime ara verildi

BURUN AKINTISI KORONA BELİRTİSİ Mİ? TESTLERİN YÜZDE 80'İ NEGATİF Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, burun akıntısı ile hastaneye başvuranların sayısının artığını belirtti. Savaşçı, 'Şu andaki burun akıntılarının nedeni mevsimsel geçiş, bahar nezlesi ve başka virüslere bağlı, hastaların yüzde 80'inin testi negatif geliyor' dedi.